María Corina Machado anuncia que regresará "muy pronto" a Caracas

Evitando precisar dónde se encuentra en la actualidad, una estrategia defendida por su equipo por razones de seguridad, a través de su cuenta en X Machado dirigió un saludo navideño a los venezolanos: "Muy pronto estaremos juntos, con nuestras familias en Venezuela, construyendo un gran país".

Según Machado, quien estuvo en Oslo pero no pudo llegar a tiempo a la ceremonia del premio Nobel de la Paz 2025, en los próximos días se darán "nuevos pasos" en su estrategia de lograr un cambio de régimen en Venezuela.

Machado, quien por más de un año permaneció semi clandestina en Caracas, con escasas apariciones públicas y contadas entrevistas en línea desde las elecciones de julio de 2024, ha aprovechado este tiempo navideño para sostener reuniones seguras con su equipo más cercano de colaboradores, del cual la mayoría está exiliada y otros miembros apresados en Venezuela.

"Estamos afinando los detalles de su regreso a Venezuela, donde ella quiere estar, pero por razones de seguridad no podemos adelantar nada más", confirmó a ANSA una de sus colaboradoras. Inicialmente, una vez que logró llegar a Oslo tras sortear un viaje complicado y peligroso para salir de Venezuela, se comentó que Machado podría visitar Chile y Argentina, por su cercanía con el presidente electo José Antonio Kast y con el mandatario Javier Milei.

Asimismo, se planteó la posibilidad de que visite Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, con quien habló telefónicamente en octubre pasado. Sin embargo, ninguno de estos desplazamientos ha sido oficialmente confirmado. (ANSA).