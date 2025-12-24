María Corina Machado denuncia amenazas contra opositores detenidos en Venezuela

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Machado afirmó haber recibido información reciente sobre intimidaciones emitidas por funcionarios de los órganos represivos del Gobierno de Nicolás Maduro. Estas amenazas van dirigidas contra personas indefensas y bajo custodia estatal, a las que calificó como "rehenes del Estado".

Machado responsabilizó directamente al Ejecutivo venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, por cualquier daño físico o psicológico a los detenidos y exigió la intervención inmediata de organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo mecanismos de verificación para prevenir ejecuciones. Instó además a gobiernos democráticos a aplicar presión diplomática urgente, monitoreo independiente y garantías de integridad personal.

Esta denuncia se produce en un contexto de crecientes alertas sobre las condiciones en El Rodeo I. Familiares de presos políticos han reportado amenazas de muerte, tratos crueles e inhumanos, aislamiento prolongado, castigo colectivo y negación de visitas, atención médica y acceso legal.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), custodios han advertido que los detenidos serían utilizados como "escudos humanos" en caso de intervención de Estados Unidos, generando temores de desaparición forzada y tortura.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón registra actualmente 1.084 presos políticos en Venezuela, varios de ellos extranjeros. (ANSA).