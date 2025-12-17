María Corina Machado evoluciona favorablemente pese a lesión de espalda; ya no está en Oslo, portavoz

OSLO, 17 dic (Reuters) -

María Corina Machado se encuentra bien pese a haberse lesionado la espalda durante su reciente viaje desde Venezuela, dijo el miércoles un portavoz de la premio nobel de la Paz.

La líder opositora se fracturó una vértebra mientras salía de su país en una pequeña embarcación la semana pasada para recibir el premio en Oslo.

Machado "se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación", dijo un portavoz en un comunicado en la red social X.

"Como ha confirmado el primer ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo", agregó.

Machado se trasladó hasta Noruega desafiando la prohibición de viajar impuesta desde hace una década por las autoridades venezolanas y tras pasar más de un año en la clandestinidad, pero llegó demasiado tarde para la ceremonia oficial de entrega del premio la semana pasada. Ha manifestado su intención de regresar a Venezuela.

(Reporte de Gwladys Fouche en Oslo; editado en español por Carlos Serrano)