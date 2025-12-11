María Corina Machado hace su primera aparición pública después de 11 meses
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, hizo su primera aparición pública en 11 meses este jueves en Oslo, ante un centenar...
LA NACION
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, hizo su primera aparición pública en 11 meses este jueves en Oslo, ante un centenar de seguidores, constató una periodista de AFP.
Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia para otorgarle el premio Nobel de la Paz, recibido por su hija Ana Corina Sosa. Salió a saludar después de las 02:00 (01:00 GMT) recibiendo una ovación y el canto del himno nacional de Venezuela.
Un centenar de seguidores la esperaron cantando y gritando consignas por su país para verla saludar desde el balcón del Grand Hotel, un gesto que suelen hacer los laureados con el Nobel de la Paz en la capital noruega.
