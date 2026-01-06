María Corina Machado promete regresar a Venezuela, Gobierno se muestra activo

*

Machado afirma que la oposición está lista para ganar las elecciones

EEUU busca trabajar con un aliado de Maduro

Maduro es encarcelado en Nueva York por cargos de narcotráfico

Por Jasper Ward

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) - La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, prometió regresar rápidamente a su país, elogió al presidente estadounidense Donald Trump por derrocar ⁠a su enemigo Nicolás Maduro y declaró que su movimiento está listo para ganar ⁠una elección libre.

Mientras tanto, el Gobierno y el Ejército dieron señales de normalidad, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez realizando el primer nombramiento de su gestión.

"Estoy planeando regresar a Venezuela lo más pronto posible", dijo Machado, de 58 años, ingeniera industrial y madre de tres hijos que escapó disfrazada en octubre de Venezuela para recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz, que dedicó a Trump.

"Creemos que esta transición ⁠debe avanzar", declaró ‌a Fox News en una entrevista el ​lunes por la noche. "Ganamos las elecciones (en 2024) por una mayoría aplastante en condiciones fraudulentas. En unas elecciones libres y justas, obtendremos más del 90% de los votos", agregó, hablando en inglés.

Machado afirmó no haber hablado con Trump desde ​el 10 de octubre, cuando se anunció el premio Nobel. El mandatario ha afirmado que Estados Unidos necesita ayudar a resolver los problemas de Venezuela antes de nuevas elecciones, calificando de poco realista un plazo de 30 días para ‌una votación.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda siquiera votar", declaró Trump a la ‌NBC.

En la entrevista, la primera desde que Maduro fue capturado por Estados Unidos el sábado por la ​madrugada en Caracas, Machado no dio su ubicación ni más detalles sobre los planes de retorno a Venezuela, donde las autoridades han dicho que no puede regresar, mientras los leales al Partido Socialista siguen en el poder.

Para decepción de los activistas de la oposición y la gran diáspora -uno de cada cinco venezolanos abandonó el país durante una implosión económica bajo Maduro y su predecesor Hugo Chávez- Trump ha dado pocas señales de respaldar a Machado.

La oposición, algunos observadores internacionales y muchos socios de Estados Unidos dicen que a la oposición le robaron la victoria en las elecciones de 2024, en la que Machado fue impedida de participar y en su lugar se presentó un aliado, pero Trump ha dicho que ella carece de apoyo en Venezuela.

Hasta ahora, Washington parece estar esperando trabajar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, una aliada de Maduro que ha denunciado su "secuestro" al tiempo que ha pedido cooperación y relaciones respetuosas con Washington.

"Delcy Rodríguez, como saben, es una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico", dijo Machado. "Es una aliada y enlace clave de Rusia, China e Irán; ciertamente, no es una persona en la que los inversores internacionales ⁠puedan confiar, y el pueblo venezolano la rechaza profundamente".

Rodríguez, una abogada laboral de 56 años, fue juramentada el lunes como presidenta encargada mientras los funcionarios en Caracas oscilan entre el desafío y una posible cooperación con Trump, quien ha amenazado con otro ataque militar si no se cumplen las condiciones de Washington.

NOMBRAMIENTO

En una ​de sus primeras decisiones como presidenta encargada, Rodríguez designó al general Gustavo González López como nuevo jefe de la Guardia de Honor Presidencial, informó la televisora estatal.

González López, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea junto con al menos media docena de funcionarios de alto rango por violaciones a los derechos humanos y corrupción, fue director de inteligencia de Venezuela hasta mediados del 2024 y a fines de ese año ingresó a trabajar con Rodríguez como jefe de asuntos estratégicos y control de Pdvsa.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, visto como uno de los más poderosos miembros del Gobierno, ha estado patrullando las calles junto a las fuerzas de seguridad. "Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Dudar es traición!", corearon Cabello y grupo de agentes vestidos de negro y armados en una zona del centro de la capital el lunes por la noche.

El fiscal general Tarek Saab, en tanto, solicitó el martes al juez estadounidense que supervisa el caso de narcoterrorismo contra Maduro que reconozca la falta de jurisdicción de Estados Unidos y la inmunidad del depuesto mandatario ante la justicia por ser ⁠jefe de Estado.

También dijo que había designado a tres fiscales para investigar la muerte de civiles durante el operativo militar estadounidense el sábado en al menos cuatro localidades del país.

Las autoridades todavía no han dado un balance oficial de militares o civiles ​muertos en el operativo. El Ejército venezolano sólo ha publicado en su cuenta de Instagram el nombre de al menos 23 uniformados fallecidos, mientras que el Gobierno cubano informó de 32 de sus ciudadanos fallecidos en el hecho.

Con las mayores reservas de petróleo del mundo y con Estados Unidos como su principal aliado, Venezuela se convertiría en el centro energético de las Américas, restablecería el estado de derecho, abriría los mercados, traería a casa a los exiliados y brindaría seguridad a la inversión extranjera, prometió Machado.

Por ahora, sin embargo, la CIA le ha dicho a Trump que Rodríguez y otros funcionarios del gobierno de ‍Maduro son la mejor apuesta para mantener la estabilidad, dijeron fuentes.

El Gobierno venezolano ordenó la detención de cualquiera que haya colaborado con la destitución de Maduro y, en una muestra del ambiente de nerviosismo que se vive en Venezuela, 14 trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos brevemente el lunes mientras cubrían los acontecimientos en Caracas.

La policía nacional del estado andino de Mérida, en el occidente del país, informó el lunes tarde en su cuenta de Telegram que fueron detenidos dos hombres por estar "alterando la paz y la tranquilidad pública" al gritar consignas "en contra del gobierno, celebrando el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores".

Imágenes verificadas por Reuters mostraron disparos al cielo nocturno en Caracas el lunes por la noche, que según un funcionario venezolano provenían de la policía para disuadir a los drones no autorizados.

"No ocurrió ningún enfrentamiento, todo el país se encuentra en total tranquilidad", ​dijo a la prensa el viceministro de Comunicaciones, Simón Arrechider, en un mensaje.

Maduro, de 63 años, se declaró no culpable el lunes de los cargos de narcóticos. Dijo que era un "hombre decente" y aún presidente de Venezuela mientras permanecía en un tribunal de Manhattan con grilletes en los tobillos y vestido con un uniforme de prisión de color naranja y beige.

Flores también se declaró no culpable. Su próxima comparecencia ante el tribunal será el 17 de marzo.

Maduro está acusado de supervisar una red de tráfico de cocaína con cárteles internacionales de la droga y enfrenta cuatro cargos criminales: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras ‍y dispositivos destructivos.

Él ha negado durante mucho tiempo las acusaciones, diciendo que eran una máscara para los designios imperialistas sobre las reservas petroleras de Venezuela.

(Reporte de las redacciones de Reuters, escrito por Andrew Cawthorne. Editado en español por Javier Leira)