María del Carmen Bonilla es nominada como subsecretaria de Hacienda: medios

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ago (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nominó para el cargo de subsecretaria de Hacienda a María del Carmen Bonilla, actual directora de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de esa cartera, informaron el martes medios locales.

De ratificar el nombramiento el Congreso, Bonilla ocupará el puesto que dejó vacante en marzo Edgar Amador para asumir el puesto de secretario de Hacienda. Además, será la segunda mujer en ocupar ese cargo en la historia del país.

Según El Economista, uno de los medios que difundió la nominación, la funcionaria estuvo al frente de la emisión a finales de julio de US$12.000 millones de notas PreCapitalizadas, para apuntalar la liquidez de la petrolera estatal Pemex.

Licenciada en Finanzas por la Universidad Anáhuac, Bonilla ha tenido distintos cargos en Hacienda, en el área de manejo de la deuda pública, además de trabajar en el seguro social y en varios importantes bancos con presencia en el país latinoamericano. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)