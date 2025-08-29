LA NACION

María Guardiola acompaña a los Reyes en su visita a las zonas afectadas por incendios en los valles del Jerte y Ambroz

María Guardiola acompaña a los Reyes en su visita a las zonas afectadas por incendios en los valles

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
María Guardiola acompaña a los Reyes en su visita a las zonas afectadas por incendios en los valles
María Guardiola acompaña a los Reyes en su visita a las zonas afectadas por incendios en los valles RFEF - RFEF

Cáceres, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha acompañado este viernes a Sus Majestades los Reyes durante su visita al norte de la provincia de Cáceres, donde han conocido de primera mano los daños ocasionados por el incendio forestal declarado en el término municipal de Jarilla, y que ha calcinado más de 17.000 hectáreas. Don Felipe y Doña Letizia se han desplazado a las localidades de Rebollar, en el Valle del Jerte; Cabezabellosa, en Trasierra-Tierras de Granadilla; y Hervás, en el Valle del Ambroz; donde han expresado su apoyo a los vecinos afectados y su reconocimiento a los equipos de emergencias, bomberos forestales, voluntarios y profesionales que trabajaron intensamente para combatir el fuego y proteger a la población. El recorrido ha finalizado con una comida junto a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados en la Hospedería de Hervás, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

LA NACION
Más leídas
  1. La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou
    1

    La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou

  2. Ante los errores propios, no hay ancla que alcance
    2

    Ante los errores propios, no hay ancla que alcance

  3. Dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida
    3

    Diego Spagnuolo hoy: dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida

  4. De la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia
    4

    En fotos: de la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia

Cargando banners ...