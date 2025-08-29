LA NACION

María Guardiola agradece a los Reyes su "compromiso" con Extremadura tras recorrer las zonas afectadas por los incendios

MÉRIDA, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha agradecido a Sus Majestades los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, su "compromiso" con Extremadura, tras recorrer este viernes las zonas afectadas por los incendios de este verano en el norte de la comunidad.

En una entrada en redes sociales recogida por Europa Press, la jefa del Ejecutivo regional valora que Sus Majestades hayan hablado con los efectivos contra incendios, vecinos, agricultores, ganaderos y alcaldes. También ha resaltado que en la visita de los Reyes a Extremadura de este viernes se ha vuelto a comprobar "la unión de un pueblo que no se resigna".

"Un pueblo que va a seguir luchando por el futuro del mundo rural. Por el futuro de nuestra tierra", ha subrayado María Guardiola.

