María Jesús Montero participa este sábado en Granada en una jornada del PSOE por el día contra la violencia machista

GRANADA, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, participará este sábado, 29 de noviembre, en una jornada organizada por el PSOE en Atarfe (Granada) al hilo de la conmemoración del día contra la violencia de género que se celebró el pasado 25, y ante el que los socialistas han incidido este año en el mensaje de que "un maltratador no es un buen padre".

En concreto, la jornada está programada para las 11:00 de este sábado en el centro cultural Medina Elvira de Atarfe, y contará también con la participación de la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, que informó de la celebración de este encuentro en una rueda de prensa a comienzos de esta semana para dar cuenta de los actos organizados por su partido a propósito de la efemérides del 25 de noviembre.

Según un cartel del encuentro consultado por Europa Press, la jornada comenzará con unas palabras de bienvenida a cargo del delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, y de la alcaldesa y secretaria general del PSOE de Atarfe, Yolanda Fernández.

A continuación, se celebrará una mesa de diálogo en la que, además de María Jesús Montero y Olga Manzano, participarán la presidenta de la Asociación Psicología Feminista, Dolores Rubio Prats; el cineasta y activista por los derechos humanos Samuel Sebastián, y Paula Reyes Cano, que es doctora en Ciencias Jurídicas y experta en Violencia de Género en la Infancia a Adolescencia.

La víspera de este encuentro, este viernes día 28, María Jesús Montero ha participado en Andalucía en otro acto enmarcado en la conmemoración del día para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en su condición de vicepresidenta primera del Gobierno.

En concreto, Montero ha presidido en Lebrija (Sevilla) la entrega de la XIII edición de los Reconocimientos Menina, que en esta ocasión han incluido una mención especial para quien fuera consejera andaluza en gobiernos socialistas Micaela Navarro Garzón, por su "amplia trayectoria política y feminista, su firme compromiso con la igualdad de género y por ser una de las figuras más destacadas y referentes en la lucha por los derechos de las mujeres en España".

Estos premios se otorgan en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para reconocer a personas, proyectos e instituciones de Andalucía que se han destacado en su lucha contra cualquier forma de violencia machista.