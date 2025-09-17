María José Gómez, experta en protocolo: "El error más común al desayunar tostadas está en la mantequilla y la mermelada"

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Preparar tostadas con mantequilla y mermelada para desayunar parece un gesto sencillo y cotidiano sin mayor misterio. Lo que pocos saben es que, al hacerlo, la mayoría comete sin darse cuenta un error de protocolo muy frecuente que tiene que ver con cómo se usan la mantequilla y la mermelada. María José Gómez, experta en protocolo y etiqueta y autora de @protocoloyetiqueta.es, recuerda en un vídeo que también en un desayuno tan común como este hay normas que seguir. Lo presenta con un guiño irónico como "el primer drama de etiqueta de la mañana" y lo aclara con un tono claro y cercano.

PRIMER PASO: COGER LA TOSTADA Y PREPARAR EL PLATO

Lo primero, señala Gómez, es coger la tostada con las manos, nunca con cubiertos. A continuación, se toma un poco de mantequilla del tarro y se coloca en el plato, concretamente en el cuadrante inferior. El mismo gesto se repite con la mermelada: se toma del centro y se deposita también en ese espacio del plato. Así, cada comensal maneja su ración sin recurrir al bote común, una práctica poco correcta en protocolo y que, además, ayuda a prevenir la contaminación cruzada entre ambos productos.

ORDEN CORRECTO: PRIMERO MANTEQUILLA, LUEGO MERMELADA

Una vez que ambos alimentos están en el plato, llega la clave del protocolo: primero se unta la mantequilla y después la mermelada, pero nunca sobre toda la rebanada. La recomendación de Gómez es aplicar estos ingredientes únicamente en el trozo de pan que se va a comer en ese momento, en lugar de cubrir la tostada completa. Así, cada bocado se prepara al instante y se mantiene una imagen más cuidada y ordenada.

CÓMO DAR EL PRIMER BOCADO

La experta plantea dos formas correctas de hacerlo. Una es untar la esquinita de la tostada que se va a morder en ese momento. La otra, que es la que ella prefiere, consiste en partir un trozo de pan y añadirle encima primero mantequilla y luego mermelada. De este modo, cada bocado se lleva directamente a la boca sin dejar en el plato una tostada mordida, un gesto que rompe con las buenas formas en la mesa.