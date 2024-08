María Perez: "Mis medallas pesan también por el trabajo que lleva lograrlas"

La atleta española María Pérez reconoció este lunes que sus dos medallas logradas en los Juegos Olímpicos de París, el oro en el relevo mixto junto a Álvaro Martín y la plata en 20 kilómetros, sabían "a gloria" y que pesaban mucho "por el trabajo que lleva lograrlas".

"Pues saben a la gloria, ya lo dije en su día, se ha cerrado un círculo. Creo que era lo único que le faltaba a cualquier deportista español del atletismo, que era la triple corona y hacerlo junto con Álvaro (Martín), pues mucho mejor", señaló Pérez a su llegada a Madrid procedente de París.

La doble medallista dejó claro que sus medallas pesaban "bastante, también por el trabajo que lleva". "Las llevo con orgullo en mi cuello por toda la gente que ha estado conmigo en este año tan difícil que ha sido", advirtió.

Pérez considera buena la actuación de la delegación española en Paris 2024 pese a no superar las 22 medallas de Barcelona. "Para mí ha sido positiva. El estar allí y competir es lo complicado y todos nos acordamos de Carolina Marín que estuvo ahí luchando y su lesión fue un jarro de agua fría para toda la delegación española. La pena ha sido que muchos países han sido más favoritos que nosotros cuando dábamos por hechos esas medallas", detalló.

La granadina se lo pasó "superbien" en la clausura de Paris 2024, donde fue abanderada junto al también atleta Jordan Díaz. "Me sentí afortunada. Creo que juntaron a dos personas que son muy 'fiesteras'. Cuando vimos que justamente coincidía que España venía hacia nosotros empezamos a cantar lo típico. Pudimos disfrutarlo porque es verdad que es una ceremonia mucho más informal a la que estamos acostumbrados de la apertura", indicó,

Pese a este esfuerzo final, a la marchadora todavía le quedan "fuerzas". "He madrugado mucho y me he levantado a las 5 de la mañana pero sí, tengo con ganas. Al final, esto es de todos los españoles y es algo que hay que disfrutar y hay que trasnochar para poder disfrutarlo también con nuestra familia", confesó.

Finalmente, la de Orce espera que su bisabuela, que se mostró muy emocionada con su oro, esté "contenta" con sus medallas. "Es verdad que hasta que no llegas a España no era consciente de todo lo que había hecho y ahora pues con ganas de volver ya a casa y, como ya dijo, poder ponerle las medallas en el cuello", deseó.

Europa Press