Maria Pérez renueva con el Barça hasta 2025 y con ficha de primer equipo

La jugadora canterana Maria Pérez será miembro del primer equipo del Barça Femení la próxima temporada tras firmar un nuevo contrato hasta junio de 2025, en un acuerdo que deja a la centrocampista "muy feliz", ya que terminaba su anterior vinculación el siguiente 30 de junio.

"Maria Pérez ha renovado su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2025 y pasará a tener ficha de primer equipo. La centrocampista, que terminaba su vinculación con el club a final de temporada, ha sellado su continuidad otros dos años", anunció el club.

De 21 años, Pérez es una "centrocampista polivalente" que puede actuar "con solvencia" también como central. Esta temporada ha llevado a cabo dinámica de primer equipo, en paralelo con sus participaciones con los partidos del filial, en los que ha sido una de las capitanas del campeón de la Primera RFEF.

Cuando se cumplen prácticamente dos años de su debut con el primer equipo, en el presente ejercicio ha disputado 3 compromisos de LigaF, 1 de Champions League y 1 de Copa de la Reina bajo las órdenes de Jonatan Giráldez.

"Estoy muy feliz por estar dos años más aquí en mi casa, en el club de mis sueños. Esperamos que sean dos años llenos de títulos y de alegrías para la afición. Es un sueño. Ya cuando me ficharon no me lo creía. A aprovecharlo, a disfrutar de las mejores jugadoras del mundo", reconoció en declaraciones facilitadas por el club.

Pérez firmó su nuevo contrato profesional con el primer equipo blaugrana junto al presidente de la entidad, Joan Laporta, y el directivo encargado del fútbol femenino Xavier Puig, en el despacho de presidencia del Spotify Camp Nou.

Europa Press