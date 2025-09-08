Maria Sakkari quiere usar a México para regresar a los primeros planos en el tenis mundial

En México, Maria Sakkari vivió uno de los mejores momentos de su carrera al ganar uno de sus dos títulos profesionales. Aquejada por distintos problemas, la tenista griega vive un mal momento, pero espera que su participación en el Abierto de Guadalajara la pueda catapultar de nuevo a los primeros planos.

La jugadora de 30 años, quien llegó a ser la número tres del mundo el 21 de marzo de 2022, ha venido a menos las últimas temporadas y llega a la occidental ciudad mexicana localizada en el sitio 55.

“Es un torneo muy importante, quiero que me vaya bien, pero tengo un camino complicado”, dijo Sakkari a The Associated Press. “Va a ser difícil, pero les tengo que ganar a todas si quiero que me vaya bien, pero estoy emocionada por el reto”.

La griega inicia su participación en la primera ronda con un partido ante la francesa Elsa Jaquemont, quien es la número 83 de la clasificación, pero si logra vencerla en la siguiente fase su rival será la belga Elise Mertens, quien ha ganado 10 títulos en su carrera.

Sakkari espera recuperar su mejor versión apoyada en una fanaticada que comenzó a venerarla desde su primera presentación en el país durante las Finales de la WTA realizadas en Guadalajara en 2021.

La tenista griega recompensó ese apoyo coronándose en el WTA 1000 realizado en esta misma sede en 2023, que fue el segundo título de su carrera y primero desde 2019.

“Es sorprendente este lugar y cómo me siento cuando juego aquí, la energía es increíble, me perdí el año pasado por una lesión, pero estoy feliz de volver”, agregó Sakkari. “Lo que se vive aquí es algo único, nunca había experimentado algo así en mi vida”.

Para tratar de repetir la fórmula de éxito, Sakkari le pidió a los organizadores que la colocaran en la misma habitación de hotel de hace dos años, algo que no se pudo conceder, aunque no por falta de voluntad.

“No estaba disponible el cuarto de la vez pasada porque está en reconstrucción, me pusieron en la misma posición, pero es un nivel arriba y el cuarto es igual, así que se siento lo mismo”, dijo entre risas.

Pero más allá de las cábalas, Sakkari está consciente de que tiene que hacer más cosas dentro de la cancha para volver a los mejores sitios de la clasificación.

“Estoy haciendo las cosas correctas, trabajo duro y creo que voy a volver a donde estaba, no sé cuándo, pero no importa si es en tres meses o un año”, afirmó la helénica. “Lo que sí puedo decir es que voy a volver a donde estaba, eso es seguro”.

Mientras eso pasa, esta semana se puede dejar consentir por los aficionados locales.

“Siento que aquí hay una especial conexión con los mexicanos”, aseguró Sakarri. “Presiento que pronto me van a dar un pasaporte”.