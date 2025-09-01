María, Vaticano, veterinaria: "Errores que cometí con mi perro cuando era principiante que me gustaría poder cambiar"

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

La educación y cuidado de los perros jóvenes puede marcar la diferencia en su salud y comportamiento a largo plazo. Algunos hábitos que parecen inofensivos, como ciertos juegos o la elección de alimentos, pueden tener consecuencias físicas y emocionales en los perros, especialmente en sus articulaciones y dentadura. La veterinaria y creadora de contenido @mariavetican comparte experiencias personales con su perro Murphy, de 10 años, para evidenciar cómo pequeñas decisiones en la crianza afectan su bienestar actual. Según @mariavetican, muchos dueños novatos cometen errores por falta de información o por seguir prácticas populares sin evaluar sus efectos. La profesional destaca que estas situaciones se pueden prevenir con educación temprana, juegos adecuados y atención a la alimentación, garantizando la salud física y la confianza entre el animal y su cuidador.

IMPACTO DE LOS JUEGOS Y SUPERFICIES DURAS

El tipo de juego y el entorno donde se practica son factores determinantes para la salud articular de los perros. Según @mariavetican, "jugar durante años al frisbee y a la pelota en suelo duro trajo dos problemas. Acelerar los problemas de articulaciones al haber tanto impacto constante en suelo tan duro y luego que como se volvía loco al coger la pelota y va rodando por el suelo". Este tipo de actividades, aunque entretenidas, puede generar desgaste en las articulaciones y lesiones en las extremidades. Además, el uso de frisbee al ras del suelo puede afectar la dentadura, como explica la veterinaria: "le limó los dientes de abajo y ha perdido la capa más externa y los tiene marrones". Por ello, se recomienda realizar juegos en superficies blandas como césped o tierra y evitar objetos que provoquen daño dental.

ALIMENTACIÓN Y COMPORTAMIENTO

La elección de la dieta también tiene un papel relevante en la salud del perro. @mariavetican advierte sobre dejarse llevar por marcas comerciales populares sin analizar sus ingredientes: "dejarme llevar por las marcas conocidas hoy le doy dieta natural, ya ni siquiera le doy pienso". La alimentación adecuada contribuye al desarrollo óptimo del perro y a la prevención de problemas digestivos o nutricionales. El manejo del comportamiento es otro aspecto crucial. Según la veterinaria, prácticas de sometimiento o falta de adiestramiento temprano pueden afectar la confianza del perro: "cuando le tengo que hacer algo que a él no le gusta mucho, reacciona eso nació de no saber gestionar ciertas cosas cuando él era pequeño". Enseñar límites, respetar su espacio y aplicar adiestramiento positivo desde cachorro ayuda a mantener un vínculo sano y reduce conductas agresivas.