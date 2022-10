Mariachis despiertan los recuerdos desvanecidos de pacientes mexicanos con alzheimer

Por Alberto Fajardo

Ciudad de mexico, 16 oct (reuters) - durante mucho tiempo las bandas de mariachis han sido un elemento b√°sico de la cultura mexicana, y ahora a sus animadas canciones se les ha dado un nuevo uso: activar los recuerdos de quienes padecen alzheimer.

La terapia es promovida por el Centro Mexicano Alzheimer, que espera que la m√ļsica traiga memorias de tiempos pasados ‚Äč‚Äčentre los pacientes con esta enfermedad degenerativa, anim√°ndolos a cantar o incluso bailar con melod√≠as familiares.

"Me da mucha tristeza porque me acuerdo de mi esposo", dijo Leonor Camacho, una mujer de 90 a√Īos con Alzheimer, que vive en Ciudad de M√©xico. "Pero recibo esa m√ļsica con alegr√≠a porque pues trae muchos recuerdos que a m√≠ me traen mucha felicidad".

Camacho escucha canciones que evocan a su esposo, familiares y amigos para complementar su terapia diaria, que incluye decir trabalenguas con otros pacientes en línea y realizar ejercicios manuales para estimular su memoria.

El curso de terapia dirigido por guitarristas, violinistas y trompetistas con chaquetas recortadas y amplios sombreros comenzó en septiembre y continuará hasta mediados de noviembre, y abarcará actuaciones en toda la ciudad a las que los pacientes pueden asistir.

Los espectáculos se realizan en salones de baile, en los coloridos botes en las vías fluviales del turístico Xochimilco y también en el tradicional punto de encuentro de mariachis de la capital mexicana, la Plaza Garibaldi, con la esperanza de que los lugares enciendan los recuerdos.

Regina Altena, directora del Centro Mexicano Alzheimer, dijo que los estudios muestran que la m√ļsica estimula los neurotransmisores en el cerebro, creando una conexi√≥n mental y emocional que ayuda a los pacientes a recordar y evocar eventos importantes en sus vidas.

Desarrollada originalmente en Alemania hace 11 a√Īos, a la terapia se le dio un toque de mariachi para adaptarla al uso mexicano.

Camacho, que padece la enfermedad desde hace cinco a√Īos, es una de las aproximadamente 1,8 millones de personas con demencia en M√©xico. De ellos, se estima que alrededor de 1,3 millones tienen Alzheimer.

Durante la tarde, a la anciana le gusta leer álbumes de fotos con su hija María del Rocío Maya y mantiene su mente activa preparando comida y haciendo otras tareas en su casa.

Desde que comenzó con la terapia de mariachis, María del Rocío dijo que su madre se había vuelto más animada y retomó un papel más activo en la vida familiar. Antes, solía sentarse sola en un sillón junto a la ventana. (Reporte de Alberto Fajardo, editado por Dave Graham)

Reuters