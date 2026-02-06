Mariah Carey se presenta en ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno

Por Keith Weir, Elvira Pollina y Julien Pretot

AMPEZZO, Italia, 6 feb (Reuters) - La diva del pop estadounidense Mariah Carey se presentó el viernes en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que combinó elementos de las ciudades coanfitrionas con el objetivo de reflejar tanto la vida urbana como la vida en la montaña.

Carey interpretó la canción italiana de la década de 1950 "Nel blu, dipinto di blu" ante los vítores del estadio San Siro de Milán. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraban entre el público del emblemático estadio de fútbol.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, fue presentado a los aficionados a través de un video grabado en que se lo veía recorriendo la ciudad en uno de los históricos tranvías de Milán.

La fase inicial de la ceremonia también incluyó un homenaje al difunto diseñador de moda italiano Giorgio Armani, que hizo de Milán su base y falleció el pasado mes de septiembre.

La coanfitriona Cortina d'Ampezzo tuvo su propio papel secundario en las celebraciones a más de 400 km de distancia, en las montañas, en un espectáculo titulado Armonía.

Los atletas también desfilaron en las sedes de montaña de Livigno y Predazzo, en unos Juegos que se extienden a lo largo de 22.000 kilómetros cuadrados.

La ceremonia celebra la diversidad de la vida italiana, desde la elegante Milán hasta las pequeñas localidades alpinas que acogen las pruebas al aire libre de los Juegos, que se prolongarán hasta el 22 de febrero.

Algunos en Cortina se alegraron de poder disfrutar de parte de la acción sin tener que desplazarse hasta Milán y volver.

"¿Me gustaría estar en la ceremonia completa? En cierto modo, sí. ¿Me alegro de no tener que pasar 10 horas en un autobús ese día? Sí", dijo Austin Florian, miembro del equipo estadounidense de skeleton.

Por primera vez, dos calderos olímpicos, uno de los símbolos de los Juegos, se encenderán simultáneamente y arderán durante todo el evento: uno en el Arco della Pace de Milán y el otro en la Piazza Dibona de Cortina.

Alberto Tomba y Deborah Compagnoni, dos de los esquiadores alpinos más exitosos de Italia, han sido los elegidos para tener el honor de encender los pebeteros olímpicos, pero los nombres de los participantes y el formato no han sido revelados. (Editado en español por Javier Leira)