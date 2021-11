Mariah Carey ya canta la Navidad en La Magia Continúa, que llega a Apple TV+ el 3 de diciembre

Apple TV+ ha lanzado el avance de La Magia Continúa con Mariah Carey, tráiler que ofrece a los fans un primer vistazo al espectacular especial navideño que se lanzará a nivel mundial el viernes 3 de diciembre.

El esperado especial revelará la primera y única interpretación del nuevo single de Carey, titulado Fall in Love at Christmas, en Apple TV+. A la cantante se le unen Khalid y Kirk Franklin, y juntos llevarán el espíritu navideño a los fans de todo el mundo. La intérprete también celebrará las fiestas con una nueva y deslumbrante interpretación del clásico popular Christmas (Baby Please Come Home).

"Esta Navidad Mariah está de vuelta con un nuevo especial junto a Khalid y Kirk Franklin", se escucha en el clip. "No puedo dejar de celebrar la Navidad con el mundo", confiesa Carey.

https://twitter.com/MariahCarey/status/1461312054225166345

La Magia Continúa con Mariah Carey contará también con una entrevista exclusiva realizada por el presentador de Apple Music Zane Lowe a Carey junto a sus gemelos de 10 años, Moroccan y Monroe, en la que compartirán sus momentos festivos favoritos, y Carey celebrará su tan querido clásico navideño All I Want For Christmas Is You y su exitoso especial de Apple TV+ Una Navidad Mágica con Mariah Carey.

Este especial navideño está producido por Carey junto con Tim Case, Charleen Manca y Matthew Turke de Supply & Demand, y dirigido por Joseph Kahn, el renombrado director de vídeos musicales y películas, quien también actúa como productor ejecutivo del especial.