MADRID, 26 Feb. 2024 (Europa Press) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, subrayó que la región se ha convertido en "ese lugar de paso de todo lo importante en el deporte" en el mundo, aclaró que la llegada en 2026 de la fórmula 1 a la capital "no es excluyente" con Barcelona, y que apoyarán el sueño de los Juegos Olímpicos que, según él, "nunca se ha abandonado".

"Madrid se ha convertido en ese lugar de necesario de paso de todo lo importante que ocurre en el mundo. Ese logro es de gobierno, de trabajo continuado, supone la materialización de ese concepto de Madrid como un lugar diferente, con un estilo de vida especial y con unas infraestructuras y unas capacidades de acoger este tipo de eventos como no hay en ningún otro sitio", manifestó en una entrevista a Europa Press.

Así se refirió sobre la confirmación el pasado 23 de enero de que, cuatro décadas después, la fórmula uno retornará a Madrid con un circuito en el recinto ferial de IFEMA, una tarea que Mariano de Paco asumió como prioritaria cuando accedió al cargo, pero que se debe a un "trabajo muy anterior de muchísimas personas".

En este sentido, y al margen del impacto económico previsto de 4.500 millones de euros y 8.000 puestos de trabajo en ese ciclo 2026-35, De Paco destacó la importancia que tiene para Madrid como "región acogedora de grandes eventos". "Estamos muy satisfechos, y con ese nervio interno de los corredores y de los pilotos porque se levantó la bandera y ahora hay que llegar a 2026", añadió.

Tal y como la propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aclaró en la presentación del acuerdo con el 'gran circo' y su patrón, Stefano Domenicali, el Gran Premio de España en Madrid es independiente del que se disputará en el circuito de Montmeló en Barcelona.

"En absoluto se ha planteado en ningún momento que sea excluyente. Yo entiendo que la prosperidad de España es también la de cada una de sus comunidades autónomas y viceversa. Si a las comunidades autónomas y a las regiones les va bien, a toda España también les va a ir bien. Entonces, ¿por qué no tener dos grandes premios de Fórmula 1 en España?", se cuestionó.

Al contrario, para el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid puede ser un "incentivo" para Barcelona que Madrid también albergue un gran premio dentro de un par de años. "Esa competitividad sana, ese afán de mejorar y de ser mejor que el, entre comillas, contrario favorece a todos", indicó.

¿un gran premio también en motogp?

La última prueba del Campeonato del Mundo de motociclismo en Madrid se disputó en el circuito del Jarama en 1981. En este sentido, De Paco se declaró "encantado" de que el Mundial de MotoGP "venga también" a la capital de España. "Pero no solo el Mundial de motos porque la Comunidad de Madrid es un lugar que ahora mismo está preparada para acoger cualquier gran evento", aseguró.

A su juicio, lejos de haber sido un año deslucido el de la capitalidad mundial del deporte de Madrid, en 2022, produjo, para él, un "efecto incentivador" que ha desembocado en los deportistas que disputarán este año los Juegos Olímpicos en París, y las internacionales que ganaron un Mundial de fútbol.

Destacó que Madrid "no ha parado" ni ha llegado "a su fin". "No está en su límite absolutamente en nada ni en cultura, turismo ni en deporte. ¿El fútbol americano? No tenemos límites, no los vamos a buscar ni nos los vamos a poner. Ahora tenemos un Santiago Bernabéu que es un 'templo del deporte' y que ahora se va a convertir también en un 'templo de la cultura', y en un centro imprescindible de atracción del turismo", relató.

Un estadio del rayo más grande "en vallecas"

La fórmula uno, el Mutua Madrid Open de tenis, considerado el 'quinto Grand Slam', el Acciona Open de España de golf, la Maratón de Madrid, la Madrid Horse Week y el Mundial de fútbol en 2030 convierten a la región en un reclamo deportivo mundial, y al que solo le falta poner la 'guinda' de los Juegos Olímpicos.

"Ese sueño nunca se ha abandonado. Hay que retomarlo en el sentido de seguir trabajando, de seguir construyendo y subiendo peldaño a peldaño. Sabemos que el Ayuntamiento de Madrid tiene una especial importancia en todo este proceso y ahí vamos a estar nosotros como Comunidad de Madrid apoyando este magnífico sueño deportivo, humano y que producirá una grandísima satisfacción a todos los niveles", declaró.

Acerca de la posible construcción de un nuevo campo para el Rayo Vallecano en Entrevías, El Ensanche o Valdecarros, De Paco dijo que lo ideal sería que el club madrileño "se merece un grandísimo estadio en el que el público esté cómodo y, sobre todo, que cada vez pueda acoger a más aficionados".

El consejero manifestó que dentro de la autonomía del club para tomar la decisión, y encontrar la financiación necesaria, la Comunidad de Madrid "siempre va a estar apoyándolo" como hizo en 1989 con la primera cesión del campo que renovó en 2019, y con una inversión de casi 4 millones de euros en las obras de mejora en este período.

"Si la pregunta es si la Comunidad de Madrid quiere que el estadio del Rayo esté en Vallecas, por supuesto, la Comunidad quiere que el estadio del Rayo esté en Vallecas", agregó.

No obstante, De Paco puso como ejemplo al Atlético de Madrid, cuyo traslado al Cívitas Metropolitano desde el Vicente Calderón fue "costoso al principio", pero que luego ha sido celebrado tanto por el club como por la afición.

"Debemos dejar que el procedimiento vaya siguiendo su curso desde el entendimiento de que todos queremos que el estadio del Rayo sea mejor, que el club mejore sus condiciones y que el público esté mejor y que cada vez vayan más aficionados. ¿En Vallecas? Por supuesto", sentenció.

Por último, sobre el deseo del luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, flamante campeón del peso pluma de la UFC, de disputar un combate en el Santiago Bernabéu frente al irlandés Connor McGregor afirmó que lo "apoyaría sin duda alguna" y no ocultó que le gustaría que el estadio blanco albergara la final del Mundial de fútbol de 2030. "Sería maravilloso que fuera en el Bernabéu", expresó.