Mariano García: "Espero que mi padre no se queje del regalo que le he hecho"

El atleta espa√Īol Mariano Garc√≠a se mostr√≥ plet√≥rico tras conquistar la medalla de oro en la prueba de los 800 metros del Mundial 'indoor' y dedic√≥ el triunfo a su padre en este 19 de marzo: "Espero que mi padre no se queje del regalo que le he hecho".

"Pienso en todo el trabajo que he hecho antes de venir aquí... le he echado cojones y hasta donde muera. Eso me he dicho, no iba a dejar nada y he dado todo en la pista. Aguantar, aguantar y así ha sido", relató Mariano García tras conquistar el oro en declaraciones a Teledeporte.

"Me he acordado mucho de ti", dijo a su compa√Īera Esther Guerrero y tambi√©n de Adri√°n Ben. He luchado por m√≠ y por todos. Me hab√©is empujado todos desde all√≠ y tambi√©n gracias a mi hermano, que est√° en el estadio, ahora ir√© con √©l", a√Īadi√≥ el corredor murciano de 24 a√Īos.

Adem√°s, Garc√≠a dedic√≥ el oro a su padre. "A mi padre, espero que no se queje del regalo que le he hecho". "¬ŅMi futuro? No pienso cambiar, estoy muy a gusto y si a alguien no le gusta mi personalidad, es la que tengo. No me siento favorito a partir de ahora, sigo pensando que soy de los malos y que tengo que mejorar. Hay que entrenar duro y que el entrenador me ponga deberes. Seguiremos igual, como si no fu√©semos nadie", a√Īadi√≥

Sobre si prefiere conquistar m√°s medallas o lanzarse a por los r√©cords, el corredor espa√Īol dej√≥ claro que le gustan los metales. "A m√≠ me gustan las medallas y √©sta la voy a ense√Īar por el pueblo y van a estar muy contentos", finaliz√≥.

√Ālvaro de arriba: "una pena no compartir podio con un amigo"

Por su parte, √Ālvaro de Arriba lament√≥ no haber alcanzado el podio por siete mil√©simas al finalizar cuarto: "Ahora habr√° mucha gente que me dir√° que he corrido t√°cticamente mal. Es complicado estar ah√≠, me ha costado entrar en carrera. Estaba tocado de ayer y en el √ļltimo 200 tengo mucha fuerza y ellos han pinchado bastante y he estado a puntito", repas√≥ la prueba.

"Es un cuarto puesto que ahora duele un poco, pero seguro que con el tiempo lo valoraré. Es una pena no poder compartir podio con un amigo. Viene de líder mundial, de favorito, pero luego hay que plantarse aquí, correr las 'semis', la final y he ganado dignamente. Con el paso del tiempo lo valorará más todavía", sentenció.