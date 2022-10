Mariano Rivera opina que Boone debería seguir en Yanquis

Mariano Rivera afirmó que mantendría a Aaron Boone como mánager de los Yanquis de Nueva York y que los comentarios que hizo a principios de esta semana fueron sacados de contexto.

El relevista miembro del Salón de la Fama dijo a The Associated Press el jueves que estaba hablando de manera genérica sobre equipos y managers al responder preguntas el martes durante una sesión de videoconferencia con ejecutivos de empresas panameñas.

“Dije que cuando se espera que gane un equipo como éste, los Yanquis de Nueva York, con la temporada que tuvieron y no haber llegado al final, el manager es el que siempre termina pagando”, comentó Rivera en entrevista telefónica con la AP.

“Aunque el manager no batea, el manager no lanza, el manager no corre, el manager no hace nada más que dirigir y asegurarse de que todos estén listos para jugar, lamentablemente nunca despiden a todo el equipo, siempre despiden al gerente”, subrayó. “Estaba dando una estimación genérica. Y obviamente lo sacaron de contexto”.

Rivera agregó que no aboga por un cambio de gerente: “Yo no tengo que cambiar. ¿Quién soy yo para decirlo?"

Durante la videoconferencia del martes, cuya grabación fue publicada en línea por ESPN, Rivera dijo que “si yo soy el dueño, no estaría. A veces uno pone toda la culpa en el manager pero también los peloteros tienen que hacer el trabajo. A veces, cuando las cosas no salen como uno quiere que salgan, toda la culpa se la echan al manager. Y alguien tiene que pagar la culpa y no van a botar a los peloteros. Siempre es el manager el despedido. Así que uno trata de mover una ficha para ver si las cosas salen”.

El dueño de los Yanquis, Hal Steinbrenner, informó el miércoles que planea que Boone regrese para una sexta temporada como manager.

Rivera se retiró después de la temporada 2013 y una carrera de 19 años en Grandes Ligas, todas con los Yanquis.

Dijo que le hicieron tres preguntas, la primera sobre si Aaron Judge debería quedarse con los Yanquis y la segunda sobre si Judge debería convertirse en capitán, el primero desde Derek Jeter.

“Soy un yanqui de por vida y él debería ser un yanqui”, dijo Rivera. “Él tiene que tomar su propia decisión. Pero si fuera yo, lo quiero en mi equipo. Y luego capitán, ese es un privilegio que tienes que ganarte. Y recuerdo cuando nombraron a Derek capitán del equipo, todos estábamos contentos con las noticias, pero al mismo tiempo es mucho trabajo. Gracias a Dios que estuvimos allí para que Derek lo ayudara”.

AP