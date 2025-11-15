Marie Baviera, la autora que se "refugió" de la tristeza de la dana en una novela juvenil

VALÈNCIA, 15 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Marie Baviera lanza 'Despiértame cuando llegue el otoño', novela romántica dirigida al público juvenil cuya escritura le sirvió a esta joven autora valenciana, vecina de Albal, de "refugio" cuando la trágica DANA del 29 de octubre de 2024 arrasó esta localidad y decenas más de la provincia de València.

"Fue muy duro tener que escribir un libro con una ambientación tan agradable rodeada de un escenario que era todo lo contrario. Pero la parte buena es que también me sirvió de refugio. Esos ratos en los que escribía no pensaba en lo que había ocurrido. Y, aunque el aniversario ha sido duro, creo que lo es más cuando anuncian alertas por lluvias en estas zonas donde aún no nos hemos recuperado del todo", reflexiona la autora en declaraciones a Europa Press.

'Despiértame cuando llegue el otoño' (Roca Editorial) invita a las y los lectores a acompañar a Anna, una chica de 16 años que se marcha a estudiar durante un curso a EE. UU. En concreto a Orange Hollow, un pueblo pequeño y acogedor del estilo de 'Las chicas Gilmore' donde empezará a trabajar en una librería y se intercambiará notas con un empleado misterioso.

Mientras que en el instituto se topará con Will, el quarterback del equipo, que parece el típico chico popular y perfecto. En definitiva, espero que encuentren un rincón en el que refugiarse. Donde el aroma de canela y calabaza les abrace mientras acompañan a Anna en su búsqueda de un sueño que cumplir.

Marie Baviera celebra el 'boom' que el género juvenil está viviendo en los últimos años y, en este sentido, señala que "es cierto que los jóvenes pasan mucho tiempo frente al móvil, pero también son quienes más viven lo que les gusta".

"Cuando se enganchan a un libro, serie o película hacen de ello su obsesión, en el buen sentido, y, por supuesto, lo comparten por redes sociales. Al final, la forma de atraerles es contar historias que les interesen, con las que se puedan identificar o a las que quieran aspirar, ya sea a través de la novela contemporánea o fantástica, lo importante es que se hable de temas que les preocupan en su día a día", razona.

GRANDES EDITORIALES

Este es su primer libro con el sello Penguin Random House. La escritora cree que "las grandes editoriales son las que ocupan más espacio en librerías y las que marcan las tendencias, por lo que es importante que no olviden estas novelas juveniles para esos adolescentes que ya no sienten que tengan edad de leer, por ejemplo, la serie de Goa, pero aún no se van a sentir identificados con protagonistas que van a la universidad".

Marie Baviera (Albal, València, 1991) es el seudónimo de Mari Carmen Fombuena. Aunque de pequeña no le gustaba nada leer, hacia los 12 años descubrió los libros con dragones y magia, de los que no le mandaban en clase, y se dio cuenta de que esos le encantaban. Ahora trabaja como desarrolladora de software, y el tiempo que no está leyendo o escribiendo, lo dedica a ver películas y series "donde las lágrimas siempre son de felicidad".