Marileidy Paulino pasa a la final mundial de 400 m sin ganar su semifinal
La dominicana Marileidy Paulino, vigente campeona olímpica y mundial de los 400 metros, se clasificó
- 1 minuto de lectura'
La dominicana Marileidy Paulino, vigente campeona olímpica y mundial de los 400 metros, se clasificó este martes a la final de su prueba en el Mundial de Tokio, aunque de manera menos brillante de lo esperado.
Lejos de su solvencia habitual, Paulino fue segunda de su semifinal con un tiempo de 49.82, lejos de sus estándares y detrás de la polaca Natalia Bukowiecka (49.67), si bien no forzó en el final de su vuelta de pista.
Las otras dos favoritas al título, la bareiní Salwa Eid Naser (49.47) y la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone (48.29) fueron las vencedoras en las otras semifinales y esa última consiguió un crono realmente bueno, de largo el mejor de la ronda.
Paulino apenas presentó el séptimo mejor registro entre las ocho que se disputarán las medallas en la final del jueves.
La Gacela dominicana llega al Mundial justo después de haber perdido ante Naser en la final de la Liga de Diamante, a finales de agosto en Zúrich.
En aquella ocasión no estaba McLaughlin-Levrone, la plusmarquista mundial de 400 metros vallas, que en este Mundial de Tokio está focalizada al 100% en colgarse el oro en estos 400 metros planos.
En la final estará otra atleta latinoamericana, la cubana Roxana Gómez (49.78), segunda de su semifinal.
No estará por contra la chilena Martina Weil, cuarta en su semifinal con un tiempo de 49.88, a apenas una centésima de ser una de las repescadas.
dr/mcd
