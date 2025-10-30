Marilyn Monroe, de Norma Jeane a mito universal: Condeduque la recuerda en el centenario de su nacimiento

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado en Condeduque este jueves la exposición 'Celebrando a Marilyn. 1926-2026', un homenaje con motivo del centenario del nacimiento de Norma Jeane Mortenson (1926-1962), conocida universalmente como Marilyn Monroe, y que fue una de las figuras más icónicas del siglo XX.

La muestra puede visitarse hasta el 1 de febrero en la Sala 1 de Exposiciones de Condeduque y reúne una amplia selección de obras y objetos pertenecientes a la colección privada de José Luis Rupérez, recoge el Consistorio en un comunicado.

Desde el estreno de 'Eva al desnudo' (1950) hasta su muerte en 1962 mientras grababa 'Something's Got to Give', Marilyn Monroe fue la mujer más fotografiada del mundo.

La exposición propone un recorrido por su imagen pública y privada a través de fotografías, carteles, ilustraciones y reinterpretaciones artísticas que trazan un mapa visual de su influencia en los movimientos culturales de las últimas siete décadas.

DE NORMA JEANE A MITO UNIVERSAL El itinerario arranca con uno de los episodios más recordados de su biografía --su visita a las tropas estadounidenses en Corea-- y se articula en varias secciones.

En 'Todo sobre sus películas', el visitante encontrará un decoupage con los carteles de sus películas.

'La metamorfosis de Norma Jeane' ofrece una cuidada selección fotográfica de los creadores que dieron forma al mito, entre ellos André de Dienes, Earl Moran, Bernard of Hollywood, Richard Avedon o Philippe Halsman.

Finalmente, 'Deconstruyendo a Marilyn' reúne obras de artistas contemporáneos como Ron English, Georgij Puzenkov, Death NY, David LaChapelle, Banksy, Brain Roy, Mr. Clever, Mr. Brainwash, Javier Guerra, Luis Cabrera, Nigel Borowskj o Sandra Chevrier, que reinterpretan a la actriz desde el prisma del arte urbano, el pop art o la cultura visual digital.

El proyecto busca mostrar la vigencia de Marilyn como icono cultural y gráfico, así como su capacidad para inspirar a creadores de distintas generaciones y latitudes.

A través de esta exposición, el visitante podrá comprender cómo la figura de la actriz se ha convertido en espejo de la evolución estética y social desde los años cincuenta hasta hoy.

Como complemento, el centro acogerá durante los meses de noviembre, diciembre y enero de 2026 el ciclo cinematográfico 'Una tarde con Marilyn', que cada jueves en el salón de actos de Condeduque proyectará de forma gratuita una de sus siete películas más emblemáticas.

La exposición, que ofrece catálogo y es bilingüe español-inglés, puede visitarse de forma gratuita de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas, y los domingos y festivos de 10.30 a 14 horas.