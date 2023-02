Marin dice que "va en interés de la OTAN" que Finlandia y Suecia se unan de forma simultánea

Reconoce como "un gran error" no reaccionar "más firmemente" a la anexión de Crimea por parte de Rusia

MADRID, 18 Feb. 2023 (Europa Press) -

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha defendido este sábado que "va en interés de la OTAN" que Helsinki y Estocolmo se unan a la Alianza de forma simultánea, ante las reticencias de Turquía y Hungría a ratificar su adhesión.

"Queremos unirnos junto a Suecia, al mismo tiempo", ha dicho Marin, que ha indicado que Finlandia ha trasladado un mensaje "muy claro" al respecto a Turquía y Hungría.

"No podemos influir cómo los países lo ratifican, pero nuestro mensaje es que preferimos y queremos unirnos juntos", ha dicho, antes de recalcar que "unirse a la OTAN es un acto de paz de Finlandia".

Así, ha manifestado que "cuando estalló la guerra (en Ucrania) era obvio de que Finlandia se uniría a la OTAN". "Lo más importante para la población finlandesa es que somos independientes, tenemos seguridad, tenemos un país soberano y podemos tomar nuestras propias decisiones", ha argumentado.

"Cuando Rusia, nuestro vecino, atacó otro vecino, era obvio que Finlandia se uniría a la OTAN, porque es la línea que Rusia no cruzará", ha reseñado la primera ministra finlandesa.

En este sentido, ha afirmado que "la guerra en Ucrania no es sólo un asunto de Europa, si no que es un asunto de todo el mundo, porque es una guerra de valores". "Los países autoritarios están alzando su cabeza contra el orden internacional basado en normas, lo que es un problema para todos", ha alertado.

"Sólo veremos décadas de este tipo de comportamiento si Ucrania no gana la guerra y nosotros no defendemos nuestros valores", ha dicho Marin, que ha descrito como "un gran error" no reaccionar "más firmemente" a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

"Creo que Rusia pensó que sería igual que en Crimea. Ahora tenemos que aprender lecciones de la situación actual. No podemos ser ingenuos", ha dicho Marin durante un acto junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

De esta forma, Marin ha recalcado que "también quiere un mundo bonito y seguro en el que no haya que invertir dinero en fuerzas militares, pero ese mundo no es una realidad".

"La única forma de lograr la paz es garantizar que Europa y los países democráticos son fuertes, que invertimos en nuestras capacidades defensivas y que tenemos capacidad y presencia ante estos países autoritarios", ha argüido.

Por último, la primera ministra finlandesa ha reseñado que "lo que es la victoria lo tienen que decidir los ucranianos", si bien ha defendido que Rusia "debería retirarse" del país. Pese a ello, ha incidido en que el "único trabajo" de la UE es dar a Kiev "toda la ayuda que necesite".

Europa Press