Marina brasileña busca a periodista británico desaparecido en la selva amazónica

Por Anthony Boadle

BRASILIA, 6 jun (Reuters) - La Marina brasileña envió el lunes una tripulación de diez personas para buscar al periodista británico Dom Phillips y al experto indígena Bruno Pereira, que desaparecieron mientras hacían un reportaje en una zona remota y sin ley de la selva amazónica, cerca de la frontera con Perú.

Phillips, un periodista independiente que ha escrito sobre Brasil para The Guardian, The Washington Post y The New York Times, entre otros, se encontraba en un viaje de indagación en el Valle del Javari con Pereira, uno de los expertos más importantes de Brasil sobre tribus aisladas y no contactadas.

El Javari es el hogar de la mayor cantidad de pueblos indígenas no contactados del mundo, con una superficie del tamaño de Irlanda. Está amenazado por los mineros ilegales, los madereros, los cazadores y, cada vez más, los grupos de cultivadores de coca que producen la materia prima para la cocaína.

La portavoz de la Marina, Cibelly Lopes, en la ciudad fronteriza brasileña de Tabatinga, dijo que el equipo de búsqueda de la Marina llegaría a la base aislada de Atalaia do Norte alrededor de las 2200 GMT, antes de dirigirse a la comunidad ribereña de Sao Gabriel, donde los dos hombres fueron vistos por última vez el domingo temprano.

La policía federal brasileña informó en un comunicado de que también estaba trabajando para localizarlos.

Un alto cargo de la policía federal en Tabatinga dijo el lunes por la tarde que la fuerza había enviado su propio grupo de búsqueda, añadiendo que todavía no había información sobre su paradero o incluso una hipótesis sobre lo que podría haber sucedido.

El candidato a la presidencia de Brasil y expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se hizo eco de la desaparición de Phillips y Pereira en Twitter, añadiendo: "Espero que los encuentren pronto, que estén bien y a salvo".

Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York, dijo en un comunicado que la desaparición de Phillips era "extremadamente preocupante", e instó a las autoridades brasileñas a localizar a los dos hombres rápidamente.

"Los periodistas que informan sobre cuestiones indígenas realizan un trabajo fundamental y deben poder hacerlo sin temer por su seguridad", afirmó.

En un comunicado sobre la desaparición de los hombres, la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari (UNIVAJA) dijo que se habían recibido amenazas en los últimos días. No estaba claro si esas amenazas iban dirigidas a los asociados de UNIVAJA o a Phillips y Pereira.

UNIVAJA dijo que viajaban en una pequeña embarcación con un motor fuera de borda de 40 caballos de fuerza, pero que la zona era difícil de penetrar debido a la densa selva y a las plantas y enredaderas flotantes. UNIVAJA envió dos grupos de búsqueda.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico dijo que estaba en contacto con las autoridades brasileñas. (Reporte de Anthony Boadle Reporte adicional de Gabriel Stargardter Editado en español por Javier López de Lérida)