Marina de México intercepta sumergible con cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO, 19 feb (Reuters) - La Secretaría de Marina de México (Semar) interceptó un sumergible con cuatro toneladas de cocaína en una operación antidrogas en el océano Pacífico, frente a la costa oeste del país, dijo el jueves el secretario de Seguridad, Omar García.

La incautación se produce mientras crece la presión del presidente de Estados Unidos al Gobierno de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para que haga más para detener el flujo ilegal de drogas de un país al otro, incluso con ofrecimientos de intervención de tropas militares estadounidenses en territorio mexicano.

La nave, descrita por García en una publicación en X como un "semisumergible", transportaba 179 bultos con la droga. Según el secretario, en la operación fueron detenidas tres personas y en la última semana se han requisado cerca de 10 toneladas de cocaína en el país.

La Semar detalló en otro comunicado que la acción antidroga se realizó a unos 463 kilómetros al sur suroeste del puerto de Manzanillo, en el estado Colima, y que en ella hubo "colaboración de información de inteligencia" por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de Estados Unidos. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Lizbeth Díaz; escrito por Raúl Cortés Fernández)