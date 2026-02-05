Marina francesa incauta en la Polinesia 4,2 toneladas de cocaína proveniente de Centroamérica

La Marina de Francia incautó en la Polinesia Francesa 4,2 toneladas de cocaína en un barco procedente de Centroamérica, informó el miércoles el Alto Comisionado de este territorio en un comunicado.

La embarcación interceptada transportaba 174 fardos de esa droga y declaraba que se dirigía a Sudáfrica.

La sustancia fue destruida en el mar, fuera de la zona económica exclusiva de la Polinesia y de su área marina protegida, precisó el ejército a la AFP.

"De acuerdo con la fiscalía de Papeete (capital de esa colectividad de ultramar) y de conformidad con las prácticas aplicables en derecho internacional, el barco y su tripulación reanudaron la navegación", indicó el organismo representante del Estado francés en ese territorio.

La fiscalía no inició acciones judiciales para no sobrecargar el tribunal de Papeete con casos de tráfico de estupefacientes no destinados a las islas polinesias.

Los barcos interceptados son rastreados por satélite y otros países del Pacífico pueden iniciar procedimientos judiciales.

Las policías y aduanas de la zona colaboran para frenar el tráfico de drogas procedentes de América Latina y con destino a países consumidores, como Australia.

La Polinesia Francesa se encuentra en estas rutas marítimas y se ve afectada por un importante consumo de metanfetaminas. Sin embargo, su escasa población, de 280.000 habitantes, le evita ser objeto de un tráfico de drogas masivo.