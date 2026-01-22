Marina francesa intercepta en el Mediterráneo un buque petrolero procedente de Rusia

PARÍS (AP) — Con base en inteligencia proporcionada por Reino Unido, la marina de Francia interceptó el jueves en el mar Mediterráneo un petrolero que viajaba desde Rusia, en una misión contra la flota fantasma de ese país, informaron las autoridades

Las autoridades marítimas francesas para el Mediterráneo dijeron que el barco, bautizado como Grinch, presuntamente opera con una bandera falsa. La marina francesa escolta la embarcación hasta un fondeadero para realizar más inspecciones, se indica en el comunicado. El petrolero partió de la ciudad de Murmansk en el noroeste de Rusia

Los ingresos del petróleo son una parte clave de la economía de Rusia y permiten que el presidente Vladímir Putin destine fondos al esfuerzo bélico contra Ucrania sin empeorar la inflación para la gente común y evitando un colapso de la moneda

Francia y otros países se han comprometido a tomar medidas enérgicas contra la flota fantasma de petroleros que eluden las sanciones, la cual cuenta con más de 400 barcos, según expertos. También tratan de lograr acuerdos con los países que otorgan banderas para facilitar el abordaje de los buques

Rusia utiliza lo que se describe como una “flota fantasma” para evadir las sanciones por su guerra en Ucrania. Dicha flota es un conjunto de buques y petroleros envejecidos, propiedad de entidades no transparentes con direcciones en países no sancionadores, y que navegan bajo banderas de dichos países

“Estamos decididos a defender el derecho internacional y a garantizar la aplicación efectiva de las sanciones”, señaló el presidente francés Emmanuel Macron en una publicación sobre la intercepción, con una foto que muestra un helicóptero francés sobrevolando un barco

“Las actividades de la ‘flota fantasma’ contribuyen a financiar la guerra de agresión contra Ucrania”, añadió el mandatario galo

La misión francesa se llevó a cabo junto con Reino Unido, que recopiló y compartió inteligencia que permitió la intercepción del barco, según funcionarios militares franceses que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para revelar detalles de la operación

El barco operaba bajo una bandera falsa de las islas Comoras, que se encuentran en el este de África, y su tripulación es india, señalaron los funcionarios. Fue interceptado en el Mediterráneo occidental, frente a la ciudad costera española de Almería, indicaron

En septiembre, las fuerzas navales francesas abordaron otro petrolero frente a la costa atlántica francesa que Macron también vinculó a la flota fantasma. La embarcación viajó desde la terminal petrolera rusa en Primorsk, cerca de San Petersburgo. Conocido como “Pushpa” o “Boracay” —su nombre fue cambiado varias veces—, el barco navegaba bajo la bandera de Benín

Putin denunció esa intercepción como un acto de piratería y alegó que Macron inició la medida para desviar la atención de los problemas internos de Francia

El capitán del petrolero será juzgado en febrero por la supuesta negativa de la tripulación a cooperar, según las autoridades judiciales francesas

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa