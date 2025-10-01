LA NACION

Marina israelí ordena a la flotilla para Gaza que cambie de rumbo

La Marina israelí ordenó este miércoles cambiar de rumbo a una flotilla que intenta llegar a la Fran

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Marina israelí ordena a la flotilla para Gaza que cambie de rumbo
Marina israelí ordena a la flotilla para Gaza que cambie de rumbo

La marina israelí ordenó este miércoles cambiar de rumbo a una flotilla que intenta llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y se encuentra cerca del territorio palestino, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"La Marina israelí se ha puesto en contacto (...) con la flotilla y les ha pedido que cambien de rumbo", indicó el Ministerio en un comunicado. "Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y que está violando un bloqueo naval legítimo", añadió.

Los activistas a bordo de la flotilla, que cuenta con cerca de 45 barcos y en la que viajan entre otros el activista brasileño Thiago Avila y la sueca Greta Thunberg, explicaron de su lado estar "rodeados por barcos de guerra israelíes".

mj/dv/dcp/pc/mar

LA NACION
Más leídas
  1. La inédita estrategia que planea Mendoza para frenar el acoso escolar
    1

    Duras sanciones para los padres: la inédita estrategia que planea Mendoza para frenar el acoso escolar

  2. Las primeras palabras de Pequeño J tras ser detenido en Perú por el crimen de Morena, Brenda y Lara
    2

    Qué dijo Pequeño J tras ser detenido en Perú por el triple crimen de Florencio Varela

  3. Encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano de Neuquén
    3

    Neuquén: encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano

  4. El dólar cotiza a $1450 y marca una suba del 3,5%
    4

    El dólar cotiza a $1450 y marca una suba del 3,5%

Cargando banners ...