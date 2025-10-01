Marina israelí ordena a la flotilla para Gaza que cambie de rumbo

La marina israelí ordenó este miércoles cambiar de rumbo a una flotilla que intenta llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y se encuentra cerca del territorio palestino, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"La Marina israelí se ha puesto en contacto (...) con la flotilla y les ha pedido que cambien de rumbo", indicó el Ministerio en un comunicado. "Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y que está violando un bloqueo naval legítimo", añadió.

Los activistas a bordo de la flotilla, que cuenta con cerca de 45 barcos y en la que viajan entre otros el activista brasileño Thiago Avila y la sueca Greta Thunberg, explicaron de su lado estar "rodeados por barcos de guerra israelíes".

