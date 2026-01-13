Marine Le Pen aspira a revertir la inhabilitación en un juicio de apelación en París

Por Juliette Jabkhiro

PARÍS, 13 ene (Reuters) -

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen inicia este martes en París un recurso crucial que ⁠determinará si puede presentarse a las ⁠elecciones presidenciales de 2027, tras haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos por una condena por malversación de fondos de la UE.

Le Pen fue condenada ⁠en marzo ‌a cinco ​años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato, después de que ella y otros ​ocho exdiputados de Reagrupamiento Nacional (RN) fueran declarados culpables de malversar más de 4 ‌millones de euros (4,67 millones de dólares) de fondos de ‌la UE. El propio partido y una ​docena de asistentes parlamentarios fueron declarados culpables de recibirlos.

Los jueces dijeron que entre 2004 y 2016, Le Pen y otros habían utilizado fondos destinados al trabajo en el Parlamento Europeo para pagar a personal que en realidad trabajaba para el partido.

Le Pen dijo que la forma en que ella y sus coacusados utilizaron el dinero era legítima.

"Mi única línea de defensa para este juicio de apelación será la misma que durante ⁠el primer juicio: decir la verdad", dijo Le Pen a la prensa el lunes. "El caso se reexaminará y será ​juzgado por nuevos jueces", añadió. "Espero convencerles de mi inocencia." Le Pen también fue condenada inicialmente a cuatro años de prisión, dos de ellos en suspenso y dos en arresto domiciliario, y a una multa de 100.000 euros (116.830 dólares). A diferencia de la inhabilitación, esas penas no se hicieron efectivas porque ella recurrió.

RN y otras 10 personas declaradas culpables de desviar fondos del Parlamento Europeo o de ⁠recibirlos también han recurrido.

La vista comienza el martes y debe terminar el 12 de febrero.

Los abogados de ​Le Pen, Rodolphe Bosselut y Sandra Chirac Kollarik, no quisieron hacer comentarios antes de la vista.

El abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, dijo que esperaba que se mantuvieran las condenas de Le Pen y sus coacusados, incluyendo ‍los más de 3 millones de euros concedidos en concepto de daños y perjuicios al Parlamento Europeo. RN también fue condenado a pagar una multa de 2 millones de euros, con la mitad de la cantidad suspendida.

Se espera una sentencia antes del verano boreal, lo que significa que las esperanzas de Le Pen de ​presentarse en 2027 siguen vivas si se revoca o reduce drásticamente su inhabilitación de cinco años.

Si no puede presentarse, se espera que su protegido, Jordan Bardella, de 30 años, presidente del partido RN, tome el relevo.

