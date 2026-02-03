Marineros adquieren a Brendan Donovan de Cardenales en un intercambio de tres equipos con los Rays

SEATTLE (AP) — Los Marineros de Seattle adquirieron al infielder/jardinero All-Star Brendan Donovan de los Cardenales de San Luis el lunes por la noche en un intercambio de tres equipos con los Rays de Tampa Bay.

Seattle envió al jugador de cuadro Ben Williamson a los Rays y un par de prospectos de ligas menores a los Cardenales en reconstrucción: el lanzador Jurrangelo Cijntje y el jardinero Tai Peete.

San Luis también recibió una selección de la Ronda B de Balance Competitivo del draft de 2026 (68va en general) de los Marineros.

Tampa Bay envió al jardinero de ligas menores Colton Ledbetter y una selección de la Ronda B de Balance Competitivo de este año (72da en general) a los Cardenales.

"Estamos complacidos de que, gracias a este acuerdo, añadiremos cinco jóvenes prometedores más a la cantera de talento que siempre ha impulsado el éxito sostenido de esta organización. Creemos que hemos añadido un atletismo emocionante y potencial en ambos lados del juego, con más por venir en el draft de este verano", afirmó el presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, Chaim Bloom, en un comunicado.

Donovan, de 29 años, fue All-Star por primera vez el año pasado, cuando bateó para .287 con diez jonrones, 50 carreras impulsadas y un OPS de .775. A lo largo de una carrera de cuatro años en las Grandes Ligas, ha bateado para .282 con 40 cuadrangulares, 97 dobles y un OPS de .772. También ganó un Guante de Oro como jugador utilitario en su año de novato en 2022.

"Es difícil imaginar un mejor ajuste para nuestro equipo actual que Brendan. Su combinación de habilidad ofensiva, versatilidad defensiva, consistencia en el rendimiento, instintos de béisbol y calidad de carácter se alinean con lo que más valoramos", expresó Jerry Dipoto, el presidente de operaciones de béisbol de los Marineros.

Donovan tiene un contrato de un año por $5,8 millones de dólares. Es elegible para arbitraje nuevamente el próximo invierno y está en camino de ser elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2027.

Podría ocupar un lugar en el medio del orden de bateo de los Marineros de la misma manera que lo hizo el dominicano Jorge Polanco la temporada pasada. Polanco conectó 26 jonrones, luego se convirtió en agente libre y firmó un contrato de dos años por $40 millones con los Mets de Nueva York.

Seattle la temporada pasada estuvo a una victoria de la primera aparición de la franquicia en la Serie Mundial.

Para hacer espacio para Williamson en el roster de 40 jugadores, el zurdo de Tampa Bay Ken Waldichuk fue designado para asignación.

Cijntje y Ledbetter fueron compañeros de equipo en Mississippi State en 2023.

