Marineros iraníes se recuperan en Sri Lanka tras el ataque de un submarino de EEUU
Por Uditha Jayasinghe
GALLE, SRI LANKA, 5 mar (Reuters) - Los marineros iraníes que sobrevivieron al ataque de un submarino estadounidense en el océano Índico se recuperaban en un hospital de la ciudad portuaria de Galle, en Sri Lanka, según informaron las autoridades el jueves, un día después de que al menos 87 personas murieran en el ataque. Autoridades del Hospital Nacional de Galle y fuentes de la marina dijeron que los equipos de rescate militares que respondieron a una llamada de socorro realizada por el IRIS Dena trasladaron 87 cadáveres.
Las operaciones de búsqueda y rescate de las aproximadamente 60 personas que siguen desaparecidas continuarían el jueves, según informaron las autoridades.
Los 32 marineros rescatados estaban siendo atendidos por heridas leves y podrían ser dados de alta del hospital el jueves, según informaron las autoridades. Dos policías custodiaban la entrada de la sala n.º 58 del hospital.
El ataque, que amplía drásticamente el alcance de la guerra, se produjo a cientos de kilómetros del golfo Pérsico, en el océano Índico, donde las fuerzas estadounidenses e israelíes están atacando Irán y Teherán está respondiendo con ataques con misiles y drones.
"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba que estaba a salvo en aguas internacionales", dijo el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en el Pentágono. "Sin embargo, fue hundido por un torpedo. Una muerte silenciosa".
Un vídeo del Pentágono que supuestamente captó el ataque mostraba cómo el buque de guerra era alcanzado por una enorme explosión, que destrozó la parte trasera del barco, lo levantó del agua y provocó que comenzara a hundirse por la popa.
(Información de Uditha Jayasinghe en Galle; redacción de Shilpa Jamkhandikar; edición de Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)