Marineros toman ventaja en Serie de Campeonato ante Azulejos y buscan su primer pasaje a Serie Mundial

SEATTLE (AP) — Con una ventaja de 2-0 sobre Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana después de ganar dos veces como visitante, el manager de los Marineros Dan Wilson no iba a insistir en lo obvio.

"Es una posición muy ventajosa", afirmó Wilson el martes. "Estamos emocionados por eso, pero hay trabajo por hacer aquí".

Eso comienza el miércoles, con el tercer juego de la serie, en Seattle, donde los Marineros pueden asegurar su primer banderín de la Liga Americana ganando dos de tres duelos. Seattle es el único equipo de las Grandes Ligas que nunca ha llegado a la Serie Mundial.

Mucho salió bien para los Marineros en Toronto: el derecho Bryce Miller estuvo excelente con poco descanso en el primer juego, y los bates de Seattle cobraron vida en el segundo. Un pitcheo abridor estelar y un bateo oportuno han sido características de este plantel, que se convirtió en el cuarto en la historia de la franquicia en ganar el Oeste de la Liga Americana.

Ambas características han causado dificultades a los Azulejos, quienes parecían tener la ventaja al inicio de esta serie considerando que los Marineros necesitaron superar a los Tigres de Detroit en 15 entradas para ganar su serie divisional de la Liga Americana en un emocionante quinto juego de cuatro horas y 58 minutos.

En lugar de llegar agotados a Toronto, los Marineros comenzaron disparando, lo cual no sorprendió al relevista de los Azulejos, Jeff Hoffman.

"Creo que cuando los equipos están en una situación así, donde han tenido algunas cosas que no pueden controlar y eso afecta su hora de llegada, su sueño y todo eso, ves a esos equipos elevarse ante la ocasión", comentó Hoffman.

Ha llegado el turno de los Azulejos remen a contracorriente. Comenzarán el miércoles con Shane Bieber, ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en 2020, y luego encomendarán la responsabilidad al tres veces ganador del Cy Young, Max Scherzer para el cuarto encuentro, en un esfuerzo por revertir la marea.

Mientras tanto, los Marineros recurrirán a los derechos George Kirby y Luis Castillo en el tercer y cuarto encuentro. Ambos jugaron roles prominentes para cerrar la serie divisional.

Aun así, el manager de los Azulejos, John Schneider, confía en que sus campeones del Este de la Liga Americana pueden recuperarse.

"Me gustan nuestras posibilidades realmente, en cualquier día, en cualquier lugar, contra cualquiera", expresó Schneider. "Creo que el día libre fue bueno para nosotros a fin de reiniciar. Creo que los muchachos van a salir sabiendo exactamente lo que tienen que hacer".

