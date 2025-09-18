Marineros vencen 2-0 a Reales y empatan con Astros en el primer lugar del Oeste de la AL

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El dominicano Luis Castillo lanzó seis entradas permitiendo solo tres hits, su compatriota Jorge Polanco y J.P. Crawford impulsaron carreras, y los Marineros de Seattle vencieron el jueves 2-0 a los Reales de Kansas City para volver a empatar en el primer lugar con los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana.

Los Marineros se dirigen a Houston para una serie de tres juegos que comienza la noche del viernes.

El venezolano Eduard Bazardo y Gabe Speier lanzaron una entrada cada uno para Seattle. El mexicano Andrés Muñoz dejó a dos corredores en base en la novena al ponchar a Adam Frazier con tres lanzamientos para su 36º salvamento.

Por los Marineros, el dominicano Victor Robles con una anotada.

Por los Reales, el venezolano Salvador Perez de 3-1.

Castillo (10-8) se enfrentó al lanzador de Kansas City, Stephen Kolek, quien permitió dos carreras —una de ellas sucia— mientras lanzaba hasta la octava entrada.

Castillo y Kolek (5-6) solo permitieron un par de corredores en las primeras cuatro entradas, y ambas veces fueron en hits consecutivos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.