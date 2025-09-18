LA NACION

Marineros vencen 2-0 a Reales y empatan con Astros en el primer lugar del Oeste de la AL

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Marineros vencen 2-0 a Reales y empatan con Astros en el primer lugar del Oeste de la AL
Marineros vencen 2-0 a Reales y empatan con Astros en el primer lugar del Oeste de la ALCharlie Riedel - AP

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El dominicano Luis Castillo lanzó seis entradas permitiendo solo tres hits, su compatriota Jorge Polanco y J.P. Crawford impulsaron carreras, y los Marineros de Seattle vencieron el jueves 2-0 a los Reales de Kansas City para volver a empatar en el primer lugar con los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana.

Los Marineros se dirigen a Houston para una serie de tres juegos que comienza la noche del viernes.

El venezolano Eduard Bazardo y Gabe Speier lanzaron una entrada cada uno para Seattle. El mexicano Andrés Muñoz dejó a dos corredores en base en la novena al ponchar a Adam Frazier con tres lanzamientos para su 36º salvamento.

Por los Marineros, el dominicano Victor Robles con una anotada.

Por los Reales, el venezolano Salvador Perez de 3-1.

Castillo (10-8) se enfrentó al lanzador de Kansas City, Stephen Kolek, quien permitió dos carreras —una de ellas sucia— mientras lanzaba hasta la octava entrada.

Castillo y Kolek (5-6) solo permitieron un par de corredores en las primeras cuatro entradas, y ambas veces fueron en hits consecutivos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Ordenan la adopción de un bebé nacido por subrogación y abandonado por quien impulsó la gestación
    1

    “La vida no es un producto”. Ordenan la adopción de un bebé nacido por subrogación y abandonado por quien impulsó la gestación

  2. El elogio de Cristina al “extraordinario discurso” de Nicolás Massot en el Congreso
    2

    El elogio de Cristina Kirchner al “extraordinario discurso” de Nicolás Massot en el Congreso

  3. Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo
    3

    Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo

  4. Festival de San Sebastián: estrellas, política y gran presencia argentina
    4

    San Sebastián: el festival comienza con cine, efervescencia política y otra gran presencia argentina

Cargando banners ...