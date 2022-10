Mario Hezonja: "La organización del Real Madrid es increíble, es algo que no he visto ni en NBA"

El jugador croata del Real Madrid, Mario Hezonja, aseguró este miércoles que "toda la organización del club es increíble" y que es algo que "nunca" ha visto, "ni en la NBA", bromeando con que para un jugador es como estar "en el cielo" antes del que será su debut en la Euroliga con los blancos.

"Toda la organización del club, de aquí, del fútbol, de la residencia, de toda la Ciudad del Real Madrid es increíble, es algo que nunca lo he visto ni en la NBA. No sabía lo que era tener todo eso para nosotros, porque me había acostumbrado a muchas cosas que eran difíciles para jugadores, pero aquí estamos en el cielo", comentó Hezonja en la rueda de prensa previa al partido contra Panathinaikos.

Y el balcánico, de 27 años, cree que llega al diez veces campeón de Europa en su "mejor momento" por muchos factores, pero "especialmente por la madurez". "Es muy difícil explicar a un chico con 18 ó 20 años que hay otros jugadores, que tienes que pasar o que tienes que hacer todas estas cosas para ganar. Es muy difícil, además es mucho más difícil porque era yo", explicó.

El croata reconoció que ha solucionado eso "con muchas temporadas" y "con el 'reset'" que tuvo que hacer para marcharse de la NBA y volver a Europa. "Aprendí muchísimo en los últimos dos años y medio, gracias a entrenadores como Perasovic y a equipos como UNICS Kazan o Panathinaikos, que me ayudaron muchísimo para que esté en mi mejor momento, que es ahora", relató.

"Tenía un verano muy duro, me fui dos veces con la selección, y llegas aquí tarde. Muchos jugadores vienen antes que tú, vienes directo del Europeo. Está bien, porque estás preparado para todo, pero te cuesta", recalcó Hezonja sobre la dificultad para encontrar la forma.

A pesar de que "es un nuevo entrenador, compañeros y sistema" para el jugador y a la dificultad de "aprender cómo funcionan muchas cosas aquí", el alero está tranquilo porque no es su "primera vez haciendo eso". "Con el tiempo creo que llegaré donde quiero estar", añadió.

Por ello, el madridista tiene claro que "la presión" que tiene son las metas que él mismo se impone. "Qué quiero hacer, dónde quiero que mi equipo esté. Pero yo creo que el Real Madrid es un gran club, que es con razón el mejor de todos los tiempos y no voy a entrar en qué es la obligación o qué deberíamos hacer", declaró.

"Lo que me gusta es que todos los jugadores están en la misma página, todos quieren ganar partidos y trofeos, vienen aquí para ganar y esto a mí como competidor y jugador con mentalidad de ganador y siempre querer más y mejor, me hace muy feliz", apuntó el croata.

Mario Hezonja recalcó que, aunque "Panathinaikos es un club con gran historia" y que el FC Barcelona "también", del Real Madrid tiene "muchísimas palabras". "Es muy diferente, llevo aquí 20 días y no sólo a nivel de baloncesto, cuerpo técnico, compañeros, es que toda la gente en el club es muy diferente. Me parece que todos están en la misma página, todos se ponen delante para que el equipo gane", confesó.

El croata es un jugador muy versátil, que puede actuar en diferentes posiciones, lo que ve como "algo muy bueno para el entrenador y para el equipo" porque puede "ayudar en diferentes cosas" y "hacer muchísimas cosas dentro de la pista" cuando vienen "momentos cuando hay que separarse del otro equipo para hacer un cambio, bajar el quinteto inicial o subir el tempo del juego'.

"sé cómo va la cosa en panathinaikos cuando se pierde un derbi"

"Yo creo que Chus tiene muchísimas opciones. No solamente soy yo así, sino que muchos pueden hacer eso, Yabusele, Alberto (Abalde), Gabi (Deck), hay muchísimas opciones, para nosotros eso es algo muy beneficioso", admitió Hezonja.

Ahora mismo, el jugador se encuentra "con muchísimas ganas" de estrenarse en competición europea con su nuevo equipo porque "la Euroliga es la más grande que hay". "Después de una temporada muy dura para mí el año pasado y para el Real Madrid, tenemos los dos muchas ganas para hacer algo grande este año", señaló.

El primer rival será el que fuera su equipo hace algunas temporadas, Panathinaikos, que viene además tras perder la Supercopa griega ante su máximo rival, Olympiacos. "Son muy peligrosos, yo sé cómo va la cosa cuando se pierde un gran derbi ahí", advirtió el internacional.

Hezonja detalló que el 'PAO' "tiene nuevo entrenador y nuevos jugadores, muy buenos". "Esos partidos son divertidos porque depende todo de ti. No hay 'scouting' para ellos, lo que puedes ver pretemporada, que no significa nada y tienes esos dos partidos de Supercopa que son más o menos serios, pero como tienen lesionados no sé con qué equipo van a salir y depende todo de nosotros", manifestó.

Europa Press