Mario recupera categoría de tormenta tropical en el Pacífico mexicano; no hay amenaza para tierra
MIAMI (AP) — Mario, un sistema de tormentas que se desplaza sobre aguas abiertas en el Pacífico mexicano, recuperó el domingo su categoría de tormenta tropical.
El sistema no ha provocado avisos ni alertas costeras a pesar de que se ha ido fortaleciendo, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Mario se convirtió en tormenta tropical por primera vez el viernes, antes de debilitarse a depresión tropical unas pocas horas después.
Al mediodía del domingo, el vórtice de la tormenta se encontraba a unos 90 kilómetros (55 millas) al este-sureste de la Isla Socorro, y a unos 490 kilómetros (305 millas) al sur del extremo de la península de Baja California, en México.
La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), y se desplaza en dirección oeste-noroeste a 13 km/h (8 mph).
Se tiene previsto que la tormenta pierda fuerza el martes, según los meteorólogos.
