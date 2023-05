Mariona Caldentey: "Ojalá se repita la historia de la final ganada"

"Tenemos dentro la 'espinita' de la final perdida y queremos sacárnosla"

La jugadora del Barça Femení Mariona Caldentey aseguró que el equipo cree en sus posibilidades de ganar el sábado la segunda Liga de Campeones femenina en la historia de la entidad, en la tercera final consecutiva y donde espera que se repita la gesta de 2021, cuando ganaron el título ante el Chelsea, y sacarse la 'espinita' del año pasado, con derrota ante el Olympique de Lyon.

"La primera final la perdimos, la segunda la ganamos, y ahora ojalá se repita la historia. Hace más daño analizar las derrotas y es más complicado, pero cuando ganas es más fácil olvidar porque has ganado y cuando pierdes queda el 'runrún' y es un partido que nos sirve, tenemos dentro esa 'espinita' que queremos sacarnos el sábado", aseguró a los medios en el 'Media Day' del club sobre esa final ante el Wolfsburgo, el sábado en Eindhoven.

Esta tercera final consecutiva, la cuarta desde 2019, le llega en buen momento al Barça Femení, con muchos días de preparación y recuperación de piernas y mente. "El equipo está convencido, creemos en nuestras oportunidades, creemos en el trabajo que llevamos haciendo todo el año y todos los años anteriores, y obviamente somos positivas en eso", señaló.

Además, esas finales jugadas les dan bagaje. "Jugar finales nos da mucha experiencia y yo creo que el equipo llega en un punto más maduro. Creo que en Turín encajar un gol tan rápido pues nos sacó un poco del partido. Tenemos que estar preparadas para que esto pase y que si nos marcan en el minuto 1 o el último no nos desvíen de la línea marcada", remarcó respecto a la final perdida del año pasado.

"Una final son mínimo 90 minutos. Y es normal que haya momentos en los que te toque tener más la pilota, momentos en los que te toque sufrir más. Y creo que somos un equipo que sabe gestionar mejor estas situaciones de no estresarnos si no tenemos la pilota o de remontar. Somos un equipo más preparado mentalmente", añadió.

Pese a ganarlas el año pasado, negó que sean favoritas ante las alemanas. "Sabemos que el Wolfsburgo tiene sus puntos fuertes y seguramente también tendrán las mismas ganas, pero obviamente la intención es ir a por el partido y a ganar, creemos que tenemos opciones", reconoció la delantera blaugrana.

"Es un partido para ganar el título que más queremos y hay que intentar pues limpiar la mente un poco y estar preparadas para lo que necesite el equipo, ya sea jugar 90, 20, 0 minutos o lo que sea. El mensaje un poco en el vestuario es vamos a ser positivas, vamos a sumar", apuntó sobre el ambiente que se respira en las entrañas del equipo.

"En mi caso he estado lesionada, he estado fuera, y entonces es normal que cuando no estás pues juegue otra gente que lo hace bien. Cada una mira para ella, pero al final todo el mundo está trabajando para merecer jugar y ese dolor de cabeza es para Jonatan, no para nosotras", apuntó a nivel personal.

No obstante, poder terminar la campaña en el verde le da alas y confianza para este último partido. "Me siento bien, he acabado jugando y entrenando, así que al final es un partido lo de la falta de ritmo, de minutos. Cuando es un partido pues la adrenalina y la cabeza todo tira y estoy tranquila en ese aspecto porque me encuentro bien", aportó.

