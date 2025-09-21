Mariota y una renovada ofensiva de los Commanders superan 41-24 a los Raiders

LANDOVER, Maryland, EE.UU. (AP) — Una ofensiva de los Commanders reconfigurada — casi la mitad de los titulares fueron diferentes respecto al juego anterior, incluyendo al quarterback Marcus Mariota reemplazando al lesionado Jayden Daniels — produjo 201 yardas por tierra, 174 en la primera mitad, y Washington venció el domingo 41-24 a los Raiders de Las Vegas.

En su primera titularidad en la NFL desde 2022 con Atlanta, Mariota completó 15 de 21 pases para 206 yardas con un touchdown cerca del final por aire. Además corrió seis veces para 40 yardas, incluyendo un TD de dos yardas en la primera posesión del juego.

Mariota, la segunda selección general en el draft de 2015 tras ganar el Trofeo Heisman con Oregón, también tuvo un balón suelto en una carrera.

Además del pase de anotación de 43 yardas de Mariota a Luke McCaffrey con poco más de dos minutos restantes, Washington (2-1) consiguió touchdowns mediante una carrera de 60 yardas de Jeremy McNichols. Además una zambullida de una yarda del novato Jacory “Bill” Croskey-Merritt, seleccionado en la séptima ronda, que sucedió un lanzamiento de 56 yardas de Mariota a Terry McLaurin y un regreso de despeje de 90 yardas por el novato Jaylin Lane.

McNichols nunca había tenido una carrera o recepción que ganara más de 28 yardas en sus ocho temporadas en la NFL antes del domingo; su jugada fue el TD por carrera más largo para Washington desde que Adrian Peterson anotó desde 90 yardas contra Filadelfia en 2018.

El regreso de Lane, por su parte, empató como la anotación de despeje más larga en la historia de la franquicia y fue la primera para Washington desde que Jamison Crowder devolvió una en 2016.

