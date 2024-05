Mariví González: "La suerte de 'las chicas de oro' es que nos pueden igualar, pero ganar ya no nos gana nadie"

Mariví González, la que fuera portera de la selección de hockey sobre hierba que hizo historia en los Juegos de Barcelona 1992 al conquistar, Mariví González, recalca "la suerte" que tendrá para siempre este equipo, el único equipo femenino español en ganar el oro olímpico, porque siempre quedarán como las primeras en hacerlo.

"Yo deseo que sean mis alumnas, por decirlo así, de hockey hierba sean las que nos igualen porque la suerte que hemos tenido nosotras es que nos pueden igualar, ganar ya no nos gana nadie, sólo nos pueden igualar", dijo Mariví González en una entrevista con Europa Press tras acudir al homenaje del Comité Olímpico Español a los deportistas que compitieron en esta cita.

González habló de este éxito de las denominadas 'chicas de oro' donde "la clave fue nacer desde abajo y con sacrificio". "En el Mundial previo en Sydney (1990) quedamos ya quintas, pero en el primero de todos quedamos undécimas de doce. Ganamos el último partido, que fue aquello casi como los Juegos Olímpicos. Es nacer desde abajo, con sacrificio", comentó.

La campeona olímpica recordó los sacrificios que tuvieron que hacer para alzarse con el oro en Barcelona. "Era estar a lo mejor un mes fuera de casa, o dejar en un momento el trabajo, o aparcar los estudios, estudiar en las concentraciones... Fue tan elaborado todo, que yo creo que cuando peleas, cuando luchas, cuando tienes tanto que sacrificar, al final, el premio te viene. A veces no, pero cuando te viene... " rememoró con orgullo.

"Yo creo que las dificultades, lo que hemos contado en el documental 'Hockey del 92, mujeres de oro', todas estas cosas te hacen crecer como grupo, porque lo pasas mal y te tienes que apoyar en tus compañeras, entonces eso te hace crecer como grupo y también creces como equipo", subrayó la exportera.

González no escondió su emoción por haber recordado algo que fue "increíble". "Nos hemos emocionado mis compañeras de equipo, nos estábamos pasando clínex. Ha sido un momento superemocionante, es un momento tan importante en nuestras vidas que te emociona mucho", confesó.

La selección no pudo continuar con esa inercia ganadora en la siguiente cita olímpica en Atlanta. "No nos tenemos que olvidar que nosotros teníamos muy pocas licencias. Intentar sacar cada cuatro años un equipo campeón olímpico es una cosa muy difícil", advirtió González, que cree que la siguiente generación "quizás estaba bastante más preparadas a nivel de juego", pero no contaban con ese plus de "ese espíritu y ese sacrificio" que habían tenido en el equipo de 1992. "Luego, evidentemente es que ganar en tu país, en Barcelona, en España, pues no deja de ser un aliciente", recalcó.

"Siempre se ha dicho que en los deportes o los deportistas españoles rendimos más en nuestra casa que fuera. Yo pienso que es un poco por el seguimiento que nos hacen cuando estás en casa y cuando estás fuera. Entonces, arroparte, pues nos arropaba todo el mundo, eso te da muchísima fuerza", aseveró la campeona olímpica.

Desde el 1992 hasta ahora, el hockey hierba ha experimentado una gran evolución. "Si comparas nuestro hockey a las normativas, a cómo está actualmente, entre la hierba artificial, el 'video-umpire' o el material ha cambiado todo tantísimo que eso ha hecho evolucionar a otro hockey, aunque la esencia del deportista sigue ahí", explicó González.

"ahora se ve más a la mujer dentro del deporte"

En cuanto al deporte femenino, la exportera afirmó que "a la mujer ahora se le da más oportunidades", poniendo como ejemplo el fútbol, que "está llenando estadios". "Ahora se ve más a la mujer dentro del deporte", admitió la también entrenadora.

"Hay momentos que conseguimos incluso más éxitos que el hombre a lo mejor en los Juegos Olímpicos o lo que sea, pero creo, y vuelvo un 'poquitín' a lo mismo, la esencia del deportista sea mujer o hombre, lo tienes", remarcó. "Yo creo que en el deporte ahora mismo hay muchísimas más ayudas de las que había antes, eso también favorece lógicamente a la mujer, pero para mí, como mujer viví los Juegos Olímpicos de Barcelona y me sentí muy arropada y muy querida en ese momento", expresó.

De cara a los Juegos de París de este próximo verano, Mariví González tiene claro que "sería ideal" superar las 22 medallas de Barcelona porque sería "el baremo de que verdaderamente" el deporte español ha ido "por un muy buen camino".

"Si Barcelona abrió esa oportunidad de profesionalizar muchos deportes que estaban entonces muy amateurs, deberíamos de dar pasos más grandes y creo que París puede ser el momento en el que se vea que efectivamente todo ese trabajo, esos 32 años de dedicación y de profesionalización en algunos deportes, pues debe de empezar a dar sus frutos", demandó González.

Europa Press