Mark Walter finaliza la compra de la mayoría de acciones de los Lakers

LOS ÁNGELES (AP) — Mark Walter quedó como el propietario mayoritario de los Lakers de Los Ángeles luego de que la Junta de Gobernadores de la NBA aprobara su compra de una participación de control a la familia Buss.

Los Lakers y la liga confirmaron el jueves el siguiente paso en una transacción que se espera cerrar en breve. La venta de la franquicia más valiosa de la NBA se anunció inicialmente en junio.

Jeanie Buss seguirá siendo la gobernadora de los Lakers bajo el acuerdo durante al menos los próximos cinco años, y supervisará las operaciones diarias "en el futuro previsible", dijo el equipo. Su padre, Jerry Buss, compró los Lakers en 1979.

Pero los Lakers ahora son propiedad principalmente de Walter, el multimillonario cuyo grupo de inversión TWG Global posee los Dodgers de Los Ángeles y las Sparks de Los Ángeles de la WNBA. El grupo también es el propietario mayoritario del nuevo equipo de Cadillac en la Fórmula Uno, que comenzará a competir el próximo año.

La venta de los Lakers se completó con una valoración de la franquicia de 10.000 millones de dólares, la más alta jamás establecida para un equipo deportivo profesional.

“Los Lakers son una de las franquicias más icónicas en todos los deportes, definidas por una historia de excelencia y la búsqueda incansable de la grandeza”, manifestó Walter en un comunicado. “Pocos equipos llevan el legado y la influencia global de los Lakers, y es un privilegio trabajar junto a Jeanie Buss mientras mantenemos esa excelencia y establecemos el estándar de éxito en esta nueva era, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Los Lakers han ganado 17 campeonatos de la NBA y cuentan con una base de fanáticos en todo el mundo a través de décadas de consagraciones consistentes con muchos de los jugadores más famosos en la historia del baloncesto, desde George Mikan hasta LeBron James.

Jerry Buss compró los Lakers, los Kings de Los Ángeles de la NHL y el estadio Forum a Jack Kent Cooke por US$67,5 millones.

“Durante la última década, he llegado a conocer bien a Mark, primero como empresario, luego como amigo y ahora como colega”, dijo Jeanie Buss. “Ha demostrado una y otra vez su compromiso de traer campeonatos a Los Ángeles, y en nombre de los fanáticos de los Lakers en todas partes, estoy más que emocionada por lo que nuestro futuro tiene reservado”.

