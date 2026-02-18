Por Jody Godoy

LOS ÁNGELES, 18 feb (Reuters) -

El consejero delegado de Meta Platforms

y multimillonario fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, será interrogado por primera vez en un ‌tribunal estadounidense el miércoles sobre el ‌efecto ⁠de Instagram en la salud mental de los usuarios jóvenes, mientras continúa un juicio histórico sobre la adicción de los menores a las redes sociales.

Aunque Zuckerberg ya ha testificado anteriormente sobre este tema ​ante el ⁠Congreso, hay ⁠mucho más en juego en el juicio con jurado que se celebra en Los Ángeles, California. Meta podría tener ​que pagar una indemnización si pierde el caso y el veredicto podría socavar la defensa legal que ‌las grandes tecnológicas han mantenido durante mucho tiempo frente a las denuncias ​por daños a los usuarios.

Esta demanda y ​otras similares forman parte de una reacción global contra las plataformas de redes sociales por la salud mental de los niños. Australia ha prohibido el acceso a las plataformas de redes sociales a los usuarios menores de 16 años, y otros países, como España y Grecia, están considerando restricciones similares. En Estados Unidos, Florida ha prohibido a las empresas permitir el acceso a usuarios ​menores de 14 años. Las asociaciones comerciales del sector tecnológico están impugnando la ley en los tribunales.

El caso se refiere a una mujer de California que comenzó ⁠a utilizar Instagram, de Meta, y YouTube, de Google, cuando era niña. Ella alega que las empresas buscaban obtener beneficios enganchando a los niños a ‌sus servicios a pesar de saber que las redes sociales podían perjudicar su salud mental. Afirma que las aplicaciones alimentaron su depresión y sus pensamientos suicidas, y pretende que las empresas se responsabilicen.

Meta y Google han negado las acusaciones y han destacado su labor para añadir funciones que garanticen la seguridad de los usuarios. Meta ha señalado a menudo un estudio de la Academia Nacional de Ciencias que concluye que las investigaciones no demuestran que las redes sociales alteren la salud ‌mental de los niños.

La demanda sirve como caso de prueba para reclamaciones similares en un grupo más amplio de casos contra ⁠Meta, Google, de Alphabet, Snap y TikTok. Familias, distritos escolares y estados han presentado miles de demandas en ‌Estados Unidos acusando a las empresas de alimentar una crisis de salud mental entre los jóvenes.

Se ⁠espera que Zuckerberg sea interrogado sobre los estudios internos de Meta y los ⁠debates sobre cómo el uso de Instagram afecta a los más jóvenes.

Adam Mosseri, director de Instagram, dijo la semana pasada que no tenía conocimiento de un estudio reciente de Meta que mostraba que no existe relación entre la supervisión parental y la atención de los adolescentes sobre su propio uso de las redes sociales. Los adolescentes con vidas difíciles ‌afirmaban con mayor frecuencia que utilizaban Instagram de forma ​habitual o involuntaria, según el documento presentado en el juicio.

El abogado de Meta dijo a los miembros del jurado en el juicio que los registros médicos de la mujer muestran que sus problemas se derivan de una infancia problemática y que las redes sociales eran una vía de escape ‌creativa para ella. (Información de Jody Godoy; edición de David Gregorio; edición en español de María Bayarri Cárdenas)