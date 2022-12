Marlaska advierte a sus socios europeos de que las cartas "podrían estar relacionadas con la invasión de Ucrania"

01/12/2022 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el acto ‘4 años de Pacto Social por la no Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH’, en el Ministerio de Sanidad, a 1 de diciembre de 2022, en Madrid (España). Hace cuatro años el Ministerio de Sanidad impulsó el Pacto Social por la no Discriminación y la Igualdad de Trato Asociadas al VIH con el objetivo de eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos y la diversidad de las personas afectadas. POLITICA Cézaro De Luca - Europa Press