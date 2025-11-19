Marlaska afirma que los datos de inmigración ilegal son "razonablemente positivos": "La migración nunca es un problema"

MADRID, 19 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que los datos de la inmigración ilegal en España son "razonablemente positivos", destacando que este año se han reducido las entradas por vía marítima "en un 45% respecto" al año pasado, mientras en Italia "está incrementándose en más de un 5%".

"La migración nunca es un problema, es un fenómeno que hay que saber abordar y gestionarlo y es un fenómeno estructural, no contingente", ha señalado este miércoles Marlaska en el acto 'Metafuturo', organizado por Atresmedia.

En este sentido, ha criticado que "la extrema derecha, y actualmente copiándolo la derecha" pongan "encima de la mesa" que la inmigración es "un problema para la sociedad".

"Y encima con recetas muy básicas, sin estudiar y sin debatir el fenómeno en su complejidad. Se trata de poner encima porque se puede manipular muy fácilmente para intentar generar crispación, falta de cohesión, separación", ha apuntado Marlaska.

El ministro ha recordado que hace diez o quince años España tenía una población migrante "muy inferior" a la actual y la tasa de criminalidad "era superior" a la que hay ahora. "Tenemos más población migrante extranjera y tenemos menor tasa de criminalidad. No se puede identificar migración con criminalidad", ha zanjado.

Respecto a que la Ertzaintza publique el origen de los delincuentes inmigrantes, el ministro, que ha apostado por "ser transparente" con todos los datos, ha defendido que "la nacionalidad, el DNI, el pasaporte, el lugar de nacimiento, no es un elemento necesario o preciso para poder trabajar en la prevención del delito".

En su intervención, Marlaska ha hecho hincapié en la necesidad de dar "un futuro realmente de provecho" a los menores extranjeros no acompañados que hay en España. "En el Gobierno seguimos trabajando en algo tan esencial como dar la protección y garantizar un presente y un futuro a estos menores", ha precisado.

El responsable del Interior también ha criticado la propuesta de Vox de expulsar a los inmigrantes que cometan varios delitos. "Es una ignorancia, estás faltando a la verdad, me parece peligros, es buscar soluciones sencillas que pretendes que la gente las crea para fenómenos que no son problemas, son fenómenos complejos", ha dicho.

"Lo que tenemos y en lo que estamos trabajando es lo que llamamos adelantar fronteras. Trabajamos en los países de origen y tránsito, tenemos policía, tenemos guardias civiles, trabajando tanto, por ejemplo, en Senegal, en Mauritania, en Níger, trabajando sobre el terreno para desmantelar organizaciones criminales", ha manifestado.

Marlaska ha incidido en que hay que fomentar la migración "legal, segura, ordenada y luchar contra la irregular". "Lo uno no quita al otro, no hay respuestas fáciles, que se olviden. Hay algunos que vienen aquí buscando a fenómenos complejos respuestas fáciles", ha advertido.

"Parece que se creen que todavía África es una colonia de Europa, y no se dan cuenta que, por suerte, estamos en el siglo XXI, con estados independientes, autónomos, y donde hay que trabajar de tú a tú, de forma muy seria", ha reprochado a Vox.

El ministro del Interior también ha defendido trabajar contra los bulos en redes sociales "de forma muy seria desde todas las administraciones, desde todos los poderes" y ha pedido un compromiso a las propias plataformas "de mantener controles reales y efectivos para controlar aquello que realmente pueda tener un efecto negativo y pernicioso para la convivencia por difusión de noticias falsas".