Marlaska avisa del discurso de Vox sobre el centro de menores de Hortaleza: "Puede generar riesgo como en Torre Pacheco"

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado su preocupación por los discursos de Vox "que identifican inmigración con criminalidad", en relación al centro de menores de Hortaleza (Madrid), donde la formación convocó este martes una protesta prohibida por la Delegación del Gobierno después de que la semana pasada se produjera la presunta violación de una menor de 14 años por parte de un residente del centro.

"Esos discursos son falsos, generar dudas sobre determinados colectivos amparadas en bulos por partidos con representación parlamentaria me parece de una irresponsabilidad máxima y pueden generar un riesgo en el orden público, como hemos visto en Torre Pacheco (Murcia)", ha advertido este miércoles Marlaska en la rueda de prensa en la que ha ofrecido el balance de siniestralidad de tráfico de este verano.

No obstante, el ministro ha aclarado que no está "responsabilizando" a Vox de los incidentes en Torre Pacheco, aunque ha puntualizado que "desde luego no es lo más óptimo ese tipo de manifestaciones no avaladas en datos objetivos para garantizar o ayudar a una correcta convivencia, sino más bien todo lo contrario".

Con lo cual, el responsable de Interior ha incidido en que "son una manifestación de irresponsabilidad" porque, según ha asegurado, en España hay muchas más personas que han venido de fuera que hace 15 años "y en cambio la criminalidad ha descendido".

"Los extranjeros como responsables de crímenes son una minoría", ha aseverado Marlaska, al tiempo que recalcado que también "es una falsedad" que en España hay "un descontrol" en cuanto a la gestión de la migración irregular.