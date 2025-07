Marlaska confirma un noveno detenido por el asalto a un kebab en Torre Pacheco y reforzará el dispositivo de seguridad

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado la detención de una novena persona en Torre Pacheco (Murcia) por su presunta relación con el asalto violento a un negocio de venta de kebab registrado este domingo, además de dos ya arrestados y un tercero identificado por la agresión al vecino que dio origen a los disturbios. También ha pedido que todos los partidos, principalmente Vox, "llamen a la calma" ante la incitación a la violencia con alusiones en redes sociales a "días calientes" los días 15, 16 y 17 de julio, motivo por el que se va a reforzar el dispositivo de seguridad de prevención. En una entrevista en La 1, recogida por Europa Press, Marlaska también se ha referido a dos de los nueve detenidos por su relación con la agresión al vecino de Torre Pachecho del pasado miércoles que dio paso a los disturbios en la localidad murciana, con llamamientos en redes sociales de grupos ultras de incitación a la violencia contra los inmigrantes. El titular del Interior ha indicado que hay una tercera persona identificada --no detenida-- por la agresión al vecino de 68 años que se recupera de las lesiones por la paliza que recibió. En este sentido, ha pedido dejar investigar a la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido y arrestar a todos los participantes en dicha agresión bajo la dirección de la autoridad judicial, así como a las personas que incitan o participan de la violencia contra los inmigrantes. GUARDIAS CIVILES MÁS DESDE EL MARTES Marlaska ha concretado que "va a haber más" agentes en Torre Pacheco para prevenir cualquier hecho delictivo ante la previsión de "días calientes" por el llamamiento en redes sociales de grupos ultras a manifestarse en esta localidad entre los días 15 y 17 de julio. En concreto, el ministro ha confirmado que ya hay 90 'antidisturbios' de USECIC de la Guardia Civil en "perfecta coordinación con la Policía Local", y que la orden es que este martes se movilicen 45 más de estos efectivos de seguridad ciudadana. Marlaska se ha referido a la inteligencia policial a partir del análisis de redes sociales y de la prevención 'in situ', que este domingo permitió parar a 20 vehículos que generaban sospechas para la Guardia Civil por su relación con personas que no eran residentes en Torre Pachecho y a los que se les intervino defensas personales, palos y otros objetos potencialmente peligrosos. Marlaska, como ha hecho este lunes a primera hora, ha vuelto a cargar contra el discurso de Vox por vincular la inmigración con la delincuencia. "No es saludable difundir noticias falsas y criminalizar a colectivos vulnerables como los migrantes", ha dicho. "Los días 15, 16 y 17 podríamos decir que son los días calientes. Queremos, razonablemente, que todo esto se enfríe necesariamente y que todos los partidos políticos del arco parlamentario enfríen esta situación y llamen a la calma", ha comentado Marlaska sobre la "responsabilidad manifiesta" del partido de Santiago Abascal en los altercados en Torre Pacheco.

LA NACION España

servicio-de-noticias