Marlaska defiende la eficacia en expulsiones, materia "exclusiva del Estado", tras afear Junts que sólo ejecute el 8%

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles que España es "uno de los países más efectivos" en materia de expulsión de extranjeros, competencia "exclusiva del Estado", por los acuerdos con los países de origen y tránsito.

Lo ha dicho en respuesta a Junts, que se ha remitido a datos de Eurostat para calificar de "ridículo" que sólo se ejecuten el 8,8% de las devoluciones tras decisión judicial.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha aprovechado la pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para volver a reclamar las competencias en materia de expulsiones para Cataluña, afeando que el Gobierno "esconda los datos", ya que quien se beneficia es la extrema derecha y los populismos.

El ministro Fernando Grande-Marlaska le ha contestado remitiéndose al acuerdo entre PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias, tumbado por el Congreso por el voto en contra de Podemos, pero subrayando que la competencia en expulsiones en dicha proposición de ley "quedaban al margen" porque es "competencia exclusiva del Estado", en concreto de la Policía Nacional.

Según Marlaska, Junts "confunde" los datos de lo que son las expulsiones por cumplimiento de penas --es decir, la sustitución del cumplimiento de penas privativa de libertad por la expulsión-- con las expulsiones por estancia irregular en España.

El ministro ha citado la estadística oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las ejecuciones de sentencia, y ha reiterado que las expulsiones por sustitución de la pena privativa se llevan a cabo sin incidencias.

"Con lo que no hay problema, esas expulsiones realmente son efectivas o directas", ha dicho Marlaska.

"Le diré que incluso en las expulsiones en los retornos por residencia ilegal, nuestro país es uno de los países más efectivos", ha terciado Marlaska, remitiéndose en este caso a los datos de la Comisión Europea.