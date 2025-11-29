Marlaska defiende la "prevención en origen" tras reducirse un 63% las llegadas irregulares a Canarias

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado este sábado por "centrar esfuerzos y recursos en la prevención en origen" como medida más eficaz para el control de las llegadas irregulares de migrantes.

"La experiencia española con países africanos demuestra que solo logramos reducir la migración irregular estableciendo alianzas integrales basadas en la confianza y el beneficio mutuo", ha explicado el titular de Interior durante la celebración de la novena cumbre del MED5, que ha reunido a los responsables de Interior, Migración y Asilo de Chipre, Grecia, Italia, Malta y España, en Vittoriosa (Malta).

Grande-Marlaska ha puesto en valor la reducción del 63% de las llegadas irregulares a Canarias y también ha alertado el riesgo de "redefinir y flexibilizar" cuestiones ya acordadas en el pacto migratorio europeo, como el principio de solidaridad efectiva.

"Reafirmamos la importancia de garantizar que el mecanismo de solidaridad proporcione un apoyo adaptado a las necesidades de los Estados miembros que se enfrentan a la presión migratoria", ha manifestado durante el plenario, calificando de "decisivo" el próximo lanzamiento del mecanismo anual de solidaridad, que fijará las contribuciones y las necesidades de cada país.

Grande-Marlaska ha expresado sus dudas sobre la eficacia de los centros de retorno impulsados por algunos Estados miembros y ha advertido del riesgo que estos centros pueden suponer para las relaciones con terceros países. "Los Estados interesados en explorar medidas innovadoras deberían hacerlo sin perjudicar el papel de actores en la dimensión exterior, tanto de la UE en su conjunto como de países que no compartimos este enfoque", ha precisado.

UN PACTO MIGRATORIO EUROPEO

En la línea defendida por España, los cinco países han adoptado una declaración conjunta en la que instan, "como Estados miembros de primera línea", a que la aplicación del pacto migratorio europeo garantice un mecanismo de solidaridad obligatorio que proporcione "un apoyo oportuno, eficaz y basado en las necesidades" de los países que se enfrentan a la presión migratoria.

Así, los países mediterráneos solicitan a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) destine más recursos a la prevención en origen, "incluida la vigilancia de las aguas internacionales", para garantizar un apoyo "oportuno y eficaz" a los Estados miembros en sus fronteras exteriores.

Además, reclaman que Frontex pueda ampliar su mandato para efectuar retornos directamente desde terceros países al igual que exigen una "mayor flexibilidad" en el compromiso exterior de la agencia, "a través de programas de reintegración más sólidos y marcos de cooperación más atractivos con terceros países".

Por último, concluyen en su manifiesto el compromiso para abordar las "causas profundas" de la migración, fomentando oportunidades laborales en origen y vías legales de migración de cara al futuro.