Marlaska desdeña poner pulseras a pirómanos como quiere el PP y ensalza a Guardia Civil por la detención de incendiarios

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) - Interior ensalza la labor de la Guardia Civil en la detención de los acusados de provocar incendios y rechaza las pulseras telemáticas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ensalzado este jueves en el Senado la labor de la Guardia Civil que ha permitido hasta ahora detener a la mayor parte del medio centenar de personas acusadas de provocar los incendios forestales en España de este verano y ha desdeñado la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de controlar a pirómanos con el uso de pulseras telemáticas.

"Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo, tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema de los incendios en nuestro país", ha señalado durante su intervención, en la que ha criticado el uso partidista del Senado por parte del PP para "enmascarar sus propios errores de gestión".

Marlaska ha vuelto a reclamar al PP y al resto de grupos políticos que se sumen al pacto de Estado propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque los ciudadanos lo que necesitan son "propuestas de mejora, alternativas viables y trabajo conjunto".

"Estamos ante una situación compleja, cambiante y de peligrosidad creciente", ha dicho sobre los incendios. En este sentido, Marlaska ha cuestionado la propuesta de Feijóo de controlar con pulseras telemáticas a los pirómanos, remitiéndose a los "datos contrastados" de la Fiscalía y de la tipología de los 50 detenidos y 135 investigados por la Guardia Civil --elogiando especialmente al Seprona, "auténtica referencia"-- y también de la Policía Nacional.

"Hablamos de distintas tipologías de delitos, porque ni siquiera en el caso de los incendios provocados de manera intencionada podemos limitar el foco a la figura del pirómano, como demuestran los datos de la Fiscalía General del Estado o del Seprona", ha señalado el ministro.

El titular del Interior, por este motivo, ha aprovechado su intervención en el Senado para agradecer "especialmente" el trabajo realizado por la Guardia Civil, dado que tiene la responsabilidad policial sobre la mayoría del territorio afectado por los incendios, motivo por el que ha llevado a cabo 36 detenciones y 110 investigados, frente a las 14 realizadas por la Policía Nacional y 25 imputados.

En concreto, ha repasado actuaciones como las realizadas por el Servicio Aéreo, que han permitido atacar los incendios de manera más eficaz, gracias a la observación diurna de la situación y evolución de las llamas con helicópteros, en colaboración con los bomberos y el mapeo perimetrado de áreas afectadas y detección de zonas calientes con drones durante el horario nocturno.

También ha recordado la "crucial" labor de los agentes policiales en la protección de los núcleos urbanos y de la población, así como en las evacuaciones, confinamientos, aseguramiento de zonas y realojos.

“Estamos ante un desafío que implica a todas las administraciones públicas, a la ciudadanía y a los grupos parlamentarios que la representan, a todos ustedes”, ha concluido Marlaska.