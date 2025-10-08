Marlaska dice que su política migratoria es "más eficaz" que la del Reino Unido y rechaza el visado por puntos del PP

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles en el Congreso que la política migratoria del Gobierno es "más eficaz" que la de Reino Unido y ha rechazado el visado por puntos para migrantes propuesto por el PP.

"Usted me pregunta si nuestras políticas migratorias son efectivas. Le diré, son efectivas, son más efectivas también que las de Reino Unido, con unas entradas irregulares vía el Canal de la Mancha, que se han incrementado en un 50%. ¿Sabe cuánto han disminuido este año en España? Un 40%. ¿Sabe cuánto han aumentado en Italia, por ejemplo? Un 5", ha asegurado el ministro en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser interpelado por la diputada del PP Sofía Acedo sobre la "eficacia" de las medidas del Gobierno en materia de migración. Además, ha cuestionado a Marlaska por la nueva política migratoria de Reino Unido.

"Integración real en la sociedad, un alto nivel de inglés, contribución al país con trabajo y cotizaciones y un historial penal limpio. Son cuatro de los elementos clave de la nueva política migratoria del Gobierno de Reino Unido, laborista. Dígame, ¿considera que el primer ministro Starmer es un racista?", ha preguntado la popular.

En este sentido, Marlaska ha criticado las medidas en materia de migración del PP, "mucho más alineadas con la extrema derecha, con Vox". En cambio, ha defendido las del Gobierno, que ha dicho que lucha por "una política de migración legal segura y ordenada con los países de origen y tránsito trabajando de tú a tú".

"¿Pero cuál es su política migratoria? Carnet por puntos, es decir, migrantes buenos, migrantes malos. Algo evidentemente inconstitucional, pero que copian de Vox", ha apuntado sobre la propuesta de los de Alberto Núñez Feijóo.

En esta misma línea, el ministro ha mostrado preocupación por la medida por la que apuesta el PP y ha dicho que "igual también ya ponen un carnet por puntos para los españoles, quiénes son buenos o malos españoles, quizá como hace Vox".

"Eso sí que es una preocupación. Su posición es absolutamente preocupante, y preocupante para los españoles cuál es la política actual del Partido Popular", ha subrayado.

Durante su intervención, Marlaska también ha explicado que se ha llevado a cabo un aumento de efectivos, 18.000 más desde 2018 para "reducir y luchar contra la migración irregular". Así, ha destacado que España es el país que más la ha reducido en Europa en lo que va del 2025.

DENUNCIA LAS "INEFICACES" MEDIDAS DEL GOBIERNO

Por su parte, Acedo ha defendido la nueva política migratoria de Reino Unido frente a las "ineficaces" medidas en esta materia por parte del Ejecutivo español.

"Es realista como somos todos los que llevamos muchos años diciéndole que apliquen una política firme seria y restrictiva contra la inmigración irregular porque sus políticas son inexistentes o en su caso son ineficaces", ha expuesto.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de "abandonar" la frontera reduciendo los efectivos y recortando las unidades de intervención policial. "Nos tendrán enfrente para derribar el muro de su corrupción, de su propaganda y de su hipocresía en favor de la justicia y de la verdad", ha afirmado.