Marlaska pide no poner en riesgo la seguridad de ciclistas de la Vuelta por las protestas "legítimas" propalestinas
Marlaska pide no poner en riesgo la seguridad de ciclistas de la Vuelta por las protestas “legítimas
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado que "no se ponga en riesgo" la seguridad de los ciclistas que participan en la Vuelta a España durante las protestas "necesarias y legítimas" a favor de Palestina y contra Israel.
"Estoy convencido de que va a ser posible", ha asegurado Marlaska a preguntas de la prensa en los pasillos del Congreso sobre si es posible compaginar la seguridad de los corredores y las protestas de manifestantes disconformes con la participación del equipo Israel-Premier Tech.
"El genocidio en Gaza determina que la gente quiera visualizar su protesta, su posición y la necesidad, evidentemente, de ponerle fin, pero también, a la vez, esto se tiene que compaginar con la seguridad de todos los eventos y de una prueba como es la Vuelta Ciclista a España", ha señalado.
Dicho esto, Marlaska se ha dirigido a los manifestantes: "Lo único que pido y solicito es que no pongan en riesgo ni la integridad de los ciclistas ni tampoco de aquellos que acuden a ver el evento tan importante de carácter deportivo".
El ministro del Interior ha defendido el trabajo que viene realizando la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la Vuelta Ciclista a España y que demuestra que en España, "como una democracia plena", está garantizado el derecho a la manifestación.
Marlaska también se ha dirigido a la dirección de la Vuelta Ciclista a España al aludir a "cualquier decisión" que pueda adoptar ante las protestas propalestinas.
"Esperemos que la calma, el buen hacer y la sensibilidad de todos haga que sea factible el desarrollo absolutamente normal, estoy convencido", ha terciado.
Otras noticias de Vuelta a España
- 1
Un fiscal de Cámara pidió dejar sin efecto el procesamiento de Alberto Fernández
- 2
Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
- 3
Eliminatorias europeas: Erling Haaland marcó ¡5 goles! en el 11-1 de Noruega que complica a Italia
- 4
Los puntajes de Argentina ante Ecuador: la figura de Dibu Martínez, el único punto alto